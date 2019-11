Komitet wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z którego list startowali politycy SLD, Wiosny Roberta Biedronia i Lewicy Razem, otrzymał w wyborach 12,56 proc. głosów, co przełożyło się na 49 mandatów. 24 z nich przypadło SLD, 19 - Wiośnie, a sześć - Lewicy Razem. Zarządy Wiosny i SLD zdecydowały w ostatnich tygodniach, aby tworzyć wspólny klub lewicy w przyszłym Sejmie. W sprawie nie wypowiedziały się jeszcze władze Lewicy Razem.

W poniedziałek lider Lewicy Razem Adrian Zandberg ma się spotkać z Czarzasty i Biedroniem, aby usłyszeć o ostatecznej propozycji dla swojego ugrupowania, które dotyczyć będą nie samych stanowisk w klubie czy w komisjach, ale odpowiedzi na pytanie - jak mówi PAP polityk lewicy - "jaką lewicą w Sejmie będzie lewica i jaką rolę w klubie będzie pełnić Lewica Razem".

Chodzi także o to, czy propozycje ustaw Zandberga i polityków Razem będą miały akceptację pozostałych 43 posłów z Wiosny i SLD.

We wtorek z kolei o ewentualnym wejściu dla klubu lewicy rozmawiać mają przedstawiciele Rady Krajowej Lewicy Razem, która ma się zebrać wieczorem na zdalnym spotkaniu. Jeżeli Rada Krajowa nie podejmie ostatecznej decyzji może odwołać się do instytucji referendum i wówczas wszyscy członkowie Razem będą głosować online. To ostatnie rozwiązanie - jak przekonuje polityk Razem - jest mało prawdopodobne.

W rozmowie z PAP Zandberg przyznaje, że ostateczną decyzję ws. formuły reprezentacji polityków jego ugrupowania poznamy niebawem. Najpóźniej w środę - zaznaczył.

W środę w Sejmie ma się z kolei odbyć pierwsze, robocze posiedzenie klubu lewicy, na którym mają zostać ustalone stanowiska w jego prezydium. Jak wynika z informacji PAP, stanowisko szefa klubu zostanie obsadzone albo przez przewodniczącego SLD Włodzimierza Czarzastego, albo przez sekretarza generalnego Wiosny Krzysztofa Gawkowskiego. Decyzja co do szefa klubu będzie skorelowana z decyzją o wicemarszałku bądź wicemarszałkini Sejmu - mówi rozmówca PAP z lewicy.

Według informacji PAP, rzeczniczką klubu ma zostać rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska. Jedna z liderek Wiosny, wieloletnia stołeczna radna, a w przeszłości wiceszefowa SLD Paulina Piechna-Więckiewicz ma zostać dyrektorem klubu; szef zachodniopomorskiego SLD, członek Zarządu Krajowego partii Dariusz Wieczorek ma zostać sekretarzem klubu.