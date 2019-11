Nowy rząd będzie bardzo sprawną i dobrą drużyną, która będzie pracowała dla realizacji celów krótko, średnio- i długofalowych - powiedział w piątek Morawiecki. Dodał, że rząd będzie realizował dotychczasowe zapowiedzi.

Morawiecki premierem został w grudniu 2017 r. po tym, jak ze stanowiska szefowej rządu ustąpiła Beata Szydło. Formalnie Morawiecki łączył wówczas stanowiska ministra finansów, ministra rozwoju oraz Prezesa Rady Ministrów. Sejm udzielił jego rządowi wotum zaufania 12 grudnia 2017 r. - "za" głosowało wówczas 243 posłów, a przeciw było 192.

W sejmowym expose Morawiecki zapewnił, że jego gabinet będzie chciał dokonać "wielkiej modernizacji kraju". My chcemy, żeby Polska była wielka. Polska jest częścią Zachodu, a jeśli tak, musi mieć globalne aspiracje i nie bać się konkurencji, nie bać się współpracy - oświadczył. Potrzebujemy państwa i silnej tożsamości, by wyrwać się z roli peryferii we współczesnym kapitalizmie - zadeklarował. Zwrócił się także bezpośrednio do swojego ojca, posła i marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Mój ojciec jest dzisiaj tutaj obecny. To dla mnie wielkie osobiste przeżycie; on nauczył mnie, że drugi człowiek, wolność, solidarność i sprawiedliwość są najważniejsze - mówił premier.

W wyniku rekonstrukcji rządu, która miała miejsce 9 stycznia 2018 r. stycznia swoje stanowiska stracili: szef MON Antoni Macierewicz, minister SZ Witold Waszczykowski, szef resortu środowiska Jan Szyszko, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz minister cyfryzacji Anna Streżyńska. W miejsce ministerstwa rozwoju powstały: ministerstwo przedsiębiorczości i technologii, które objęła Jadwiga Emilewicz oraz ministerstwo inwestycji i rozwoju, którego szefem został Jerzy Kwieciński. Gdy tekę w ministerstwie finansów objęła Teresa Czerwińska od stycznia 2018 r. Morawiecki zaczął pełnić wyłącznie funkcję prezesa Rady Ministrów.

Morawiecki jako premier uczestniczył w trzech kolejnych kampaniach wyborczych: przed wyborami samorządowymi w 2018 r., przed majowym wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019, oraz tegorocznymi wyborami parlamentarnymi - wszystkie były wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość. Morawiecki podczas konwencji PiS w Warszawie przed wyborami samorządowymi ogłosił tzw. piątkę Morawieckiego: mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych, które realizował jego rząd w kolejnych miesiącach.

To za kadencji rządu Morawieckiego doszło do rozszerzenia wprowadzonego przez rząd Beaty Szydło programu "500 Plus" także na pierwsze dziecko, co było jednym z elementem "Nowej piątki PiS" zaprezentowanej przez szefa partii Jarosława Kaczyńskiego. Gabinet Morawieckiego realizował też pozostałe projekty z "Nowej piątki": zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie podstawowej stawki tego podatku z 18 do 17 proc., wprowadzenie trzynastej emerytury, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Tegoroczne wybory parlamentarne były pierwszymi, w których Morawiecki wystartował jako kandydat na posła. Morawiecki otwierał listę PiS w Katowicach i swoją kampanię wyborczą w dużej mierze prowadził na Śląsku. Ostatecznie uzyskał 133 687 głosów, wyprzedzając w tym okręgu wiceszefa PO Borysa Budkę, na którego zagłosowało 99550 osób. Wynik wyborczy Morawieckiego był czwartym wynikiem w PiS: po prezesie partii Jarosławie Kaczyńskim, szefowej komisji ds. Amber Gold Małgorzacie Wassermann oraz szefie MON Mariuszu Błaszczaku.

W trakcie kampanii wyborczej Morawiecki przekonywał, że PiS będzie dążyło do stworzenia "polskiej wersji państwa dobrobytu". Zapowiadał również, że celem jego rządu będzie dogonienie pod względem poziomu życia średniej UE, a w perspektywie kilkunastu lat Niemcy. "Stoimy przed realną szansą dogonienia, a nawet przegonienia wielu państw Europy Zachodniej" – mówił podczas ostatniej konwencji przedwyborczej PiS.

Kampanię wyborczą szef rządu zawiesił na kilka dni w związku ze śmiercią ojca - Kornela Morawieckiego, opozycjonisty z czasów PRL, marszałka seniora Sejmu VIII kadencji, przewodniczącego Solidarności Walczącej, który zmarł 30 września.

Podsumowując prace rządu na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów Morawiecki podkreślił: Jak sięgam pamięcią, to te ostatnie 4 lata można powiedzieć były takimi latami walki - o prawdę historyczną, walki o lepszą gospodarkę, bardziej sprawiedliwą, walki o sprawiedliwy system podatkowy, walki z rabunkiem VAT, walki ze smogiem - mówił. Przestawiliśmy zwrotnicę rozwoju naszego kraju, przestawiliśmy ją w kierunku na pewno bardziej społecznym, w kierunku godnościowym - nazywamy to czasem rewolucją godności - dodał premier.

Morawiecki swoją karierę polityczną rozpoczął od funkcji radnego Sejmiku Dolnośląskiego I kadencji w latach 1998-2002 r., jednak do polityki powrócił dopiero po wygranych przez PiS wyborach w 2015 r. W listopadzie tego roku został powołany na funkcję wicepremiera oraz ministra rozwoju w rządzie Beaty Szydło. Po niespełna roku, od 28 września 2016 r. przejął kierownictwo także w resorcie finansów po odwołaniu Pawła Szałamachy, stając się ministrem finansów i rozwoju.

Morawiecki, gdy został powoływany na funkcję wicepremiera i szefa MR nie był członkiem PiS. Do partii dołączył w marcu 2016 r., a już we wrześniu - dołączył do jej kierownictwa.

Morawiecki jest pomysłodawcą przyjętej w lutym 2017 r. przez rząd "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Jest ona rozwinięciem tzw. Planu Morawieckiego, w którym sformułowano model rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Zgodnie ze Strategią rozwój Polski ma być oparty o indywidualny potencjał terytorialny, inwestycje, innowacje, rozwój, eksport oraz wysoko przetworzone produkty. Nowy model rozwoju zakłada odchodzenie od dotychczasowego wspierania wszystkich sektorów i branż na rzecz wspierania sektorów strategicznych, mogących stać się motorami polskiej gospodarki.

W ramach realizowanej polityki wspierania przedsiębiorczości wpisującej się w SOR, Morawiecki przygotował tzw. "Konstytucję biznesu" - pakiet ustaw ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Kierując resortem finansów Morawiecki postawił na uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z wyłudzaniem podatku VAT.

Na arenie międzynarodowej Morawiecki angażował się m.in. w format Grupy Wyszehradzkiej, współorganizując spotkania szefów rządów Czech, Słowacji i Węgier. Reprezentował także polski rząd w negocjacjach dotyczących obsady najważniejszych stanowisk w UE na najbliższą kadencję. To sprzeciw m.in. Morawieckiego oraz państw regionu doprowadził do zablokowania kandydatury socjalisty Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. W ramach negocjacji prowadzonych przez niego, Polsce przypadła teka komisarza ds. rolnictwa, którą będzie pełnił Janusz Wojciechowski.

Mimo wielokrotnych zatrzymań, kilkakrotnego pobicia przez SB, do końca lat osiemdziesiątych uczestniczył w demonstracjach, był redaktorem "Biuletynu Dolnośląskiego", działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W 1988 r. i 1989 r. uczestniczył w strajkach okupacyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Należał do organizatorów Klubu Myśli Politycznej Wolni i Solidarni.

W 1992 ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykształcenie ekonomiczne uzyskał kończąc studia Business Administration na Politechnice Wrocławskiej (program prowadzony wraz z Central Connecticut State University), na Uniwersytecie w Hamburgu (prawo europejskie i ekonomika integracji gospodarczej), Uniwersytecie w Bazylei (prawo - Master of Advanced European Studies), Kellog School of Management Uniwersytetu Northwestern Evanston w Stanach Zjednoczonych (Advanced Executive Program). Dyplom MBA otrzymał na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

W 1995 odbył w Deutsche Bundesbank staż z zakresu analiz kredytowych, restrukturyzacji finansowych, nadzoru bankowego i nadzoru nad rynkami finansowymi. W latach 1996-97 na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem prowadził projekty badawcze w zakresie bankowości i makroekonomii. Od 1998 był zastępcą dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz członkiem zespołu negocjującego warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w zakresie konkurencji, rynku wewnętrznego, finansów i bankowości.

W latach 1996-2004 pracował też jako nauczyciel akademicki na Akademii Ekonomicznej (obecny Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu a od 1996 do 1998 na Politechnice Wrocławskiej. Należał do rad programowych kilku uczelni wyższych. W latach 1998-2001 był członkiem rad nadzorczych Zakładu Energetycznego Wałbrzych, Telefonii Lokalnej "Dialog" oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Od listopada 1998 roku był związany z Grupą Banku Zachodniego WBK (wcześniej z Bankiem Zachodnim), w którym był doradcą prezesa zarządu, nadzorował Biuro Analiz Ekonomicznych i Departament Handlu Międzynarodowego, dyrektorem zarządzającym, a od 2001 r. członkiem zarządu. Od marca 2007 do listopada 2015 był prezesem zarządu tego banku. W tym czasie BZ WBK stał się jednym z trzech największych banków w kraju. Od 2010 był członkiem Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. W latach 2007 - 2015 był konsulem honorowym Republiki Irlandii w Polsce.

Zna biegle język angielski i niemiecki. Posługuje się również językiem rosyjskim. Ma 51 lat, jest żonaty, ma trzy siostry oraz czworo dzieci.