Michael Liebreich napisał na Twitterze, że książką roku 2019 jest dla niego publikacja brytyjskiego historyka III Rzeszy, Polski i II wojny światowej Rogera Moorhouse'a pt. "First to Fight: The Polish War 1939" (w Polsce wydana pt. "Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi").

"To historia dzielnej, samotnej próby obrony Polski przed nazistowskimi Niemcami i Związkiem Radzieckim w 1939 roku. Nic, co przeczytałem o energii, klimacie lub środowisku, nie dało mi tyle nowego wglądu" - napisał prezes stowarzyszenia, które świadczy usługi doradcze ws. czystej energii, transportu, inteligentnej infrastruktury, technologii, czy zrównoważonego rozwoju.

"Historia Polski podczas II WŚ jest z jednej strony tragiczna, jednak z drugiej pokazuje polskiego ducha oraz pełną gotowość poświęcenia dla ideałów, takich jak wolność i Ojczyzna. Cieszę się, że rola Polaków w walce z niemieckim i sowieckim najeźdźcą jest dostrzegana na świecie" - napisał premier na Twitterze.

Ostatnią książkę Moorhouse'a, w tłumaczeniu Bartłomieja Pietrzyka, opublikowało we wrześniu ub. roku wydawnictwo "Znak Horyzont".