Muzeum poinformowało w środę, że w ostatnich godzinach udział potwierdziła delegacja francuska, na czele której stanie premier Edouard Philippe, a także nowozelandzka pod przewodnictwem ambasador Mary Thurston.

Reklama

Gospodarzem uroczystości będzie prezydent RP Andrzej Duda. Specjalnym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej będzie kard. Zenon Grocholewski. W ceremonii rocznicowej udział weźmie para królewska z Niderlandów - król Wilhelm-Aleksander i królową Maksymą oraz król Hiszpanii Filip VI Burbon z królową Letycją.

Izrael będzie reprezentował prezydent Reuven Rivlin, a Rosję ambasador Siergiej Andriejew. Na czele delegacji niemieckiej stanie prezydent Frank-Walter Steinmeier.

Udział potwierdziły również: Albania, Australia, Austria, Cypr, Czechy, Finlandia, Grecja, Gruzja, Irlandia, Lichtenstein, Luksemburg, Łotwa, Malta, Norwegia, Portugalia, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry i Wielka Brytania.

Ta rocznica, ta pamięć, ten symbol, jakim jest wyzwolenie Auschwitz, ukazują jeden z najważniejszych fundamentów europejskiej i światowej powojenności. Dlatego nie dziwi mnie, że tak wielu decydentów doskonale rozumie, że trudno być w tym akurat dniu gdziekolwiek indziej. Tym bardziej, że w 75. rocznicę chcemy wszyscy stanąć we wspólnych szeregach z żyjącymi wśród nas ocalałymi z Auschwitz – powiedział dyrektor Muzeum Piotr Cywiński.

Rzecznik placówki Bartosz Bartyzel podkreślił, że listy informujące o organizacji obchodów rocznicowych muzeum wysłało w kwietniu ub.r. - Ich adresatami były państwa UE, a także państwa-darczyńcy Fundacji Auschwitz-Birkenau, które wspierają zachowanie autentyzmu Miejsca Pamięci. O składzie swojej delegacji decyduje każdy kraj z osobna – wyjaśnił.

Najważniejszymi gośćmi obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz będą byli więźniowie. Muzeum spodziewa się, że 27 stycznia do Miejsca Pamięci przybędzie ich ponad 200, w tym ok. 120 z zagranicy. - Swoją obecność potwierdza także co raz więcej polskich byłych więźniów obozu – podało Muzeum Auschwitz w komunikacie.

Uczestnicy uroczystości zasiądą 27 stycznia w namiocie, który już został ustawiony, tak, że obejmuje również historyczną bramę byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. W nim odbędzie się główna ceremonia.

Honorowy patronat nad obchodami 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz objął prezydent RP Andrzej Duda.

27 stycznia przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Reklama

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r. aby więzić w nim Polaków. Od 1942 r. stał się on największym miejscem zagłady europejskich Żydów. W Auschwitz niemieccy naziści zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osoby innej narodowości. 27 stycznia 1945 r. obóz został oswobodzony przez żołnierzy Armii Czerwonej.