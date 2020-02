Do napaści na sędzię doszło w czwartek w Sądzie Rejonowym w Rybniku. 39-letni mężczyzna przeskoczył przez stół sędziowski, uderzył kobietę w pięścią w okolice obojczyka, a następnie skopał. Został obezwładniony przez protokolanta. Po ataku napastnik został ukarany 14-dniowym aresztem.

O zajście był pytany Kosiniak-Kamysz, który w piątek składał wizytę w Radzionkowie (woj. śląskie). Jak zaznaczył, każdy atak, każde naruszenie nietykalności, nie tylko funkcjonariusza publicznego, powinno być ścigane.

To jest pokłosie tej wojny, która się toczy dzisiaj w Polsce, to jest pokłosie szczucia jednych na drugich, to jest pokłosie tych negatywnych emocji, które zostały rozsiane po całej Polsce. Ciężka choroba nienawiści trawi nasz kraj, szanowni państwo i albo się opamiętamy, albo do takich sytuacji będzie dochodzić - ocenił.

Jak podkreślił, nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej i jeśli ktoś popełnił przewinienie, powinien ponieść odpowiedzialność. A takie szczucie właśnie na jedną grupę zawodową – raz to są lekarze rezydenci, raz to są nauczyciele, teraz to są sędziowie, prowadzi do takich rzeczy, prowadzi do tego, że hamulce czasem puszczają – powiedział szef PSL.

Ta choroba nienawiści musi zostać zatrzymana, uleczona. Mówię to jako lekarz, ale i jako polityk – to jest nie do wytrzymania, co się dzisiaj dzieje, w jakim klinczu jest Polska, w jakim my wszyscy klinczu się znaleźliśmy - dodał.

Trzeba zatrzymać ciężką chorobę nienawiści, a polską politykę wyprowadzić z rynsztoku obłudy, zakłamania i chamstwa, w którym się też znalazła – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

W opinii Pawła Kukiza, który towarzyszył szefowi PSL podczas konferencji, obecną sytuację mogą jedynie poprawić zmiany ustrojowe, nadanie obywatelom instrumentu codziennej kontroli nad władzą.

Inaczej będziemy mieli do końca świata "naparzanie się" wzajemne wewnątrz tych wszystkich gangów, tak jak mamy obecnie do czynienia (...) kiedy kilka gangów +naparza się+ o pieniądze – Ministerstwo Sprawiedliwości z NIK-iem, z CBA w tle – powiedział Kukiz.

Najgorsze jest to, że dla tej partii, która obecnie sprawuje władzę narodem jest tylko i wyłącznie sympatyk PiS – dodał.