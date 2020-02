Reklama

O ataku podsądnego na sędzię podczas posiedzenia poinformowało w czwartek na swoim profilu społecznościowym Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Według informacji stowarzyszenia, podsądny przeskoczył przez stół sędziowski, uderzył kobietę w pięścią w okolice obojczyka, a następnie skopał. Protokolant obezwładnił napastnika.

Podinspektor Nowara poinformowała PAP, że rybnicka policja nie otrzymała w czwartek takiego zgłoszenia, ale na miejscu zdarzenia byli policjanci, obecni w tym momencie w sądzie. Przebywali tam służbowo, ale nie w tej sprawie. Kiedy w budynku rozległ się alarm – możliwość jego uruchomienia jest w każdej sali sądowej – pobiegli na miejsce. Była tam już ochrona, wyprowadzała mężczyznę, który miał się zachować agresywnie na sali rozpraw – relacjonowała policjantka.

Według informacji policji, stan zdrowia zaatakowanej kobiety nie wymagał wezwania pomocy lekarskiej. Sędzia bezpośrednio po zajściu nałożyła na napastnika, mieszkańca Wodzisławia, karę 14-dniowego pozbawienia wolności, zgodnie z art. 49 ustawy o sądach. Policjanci przejęli 39-latka, by osadzić go w izbie zatrzymań w Raciborzu, w piątek trafi do aresztu w celu odbycia kary – poinformowała Aleksandra Nowara.

Prokurator generalny chce objęcia nadzorem postępowania

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro poleci swemu zastępcy prok. Krzysztofowi Sierakowi objęcie nadzorem postępowania przygotowawczego ws. napaści na sędzię w Rybniku; prokuratura będzie żądała najsurowszych konsekwencji - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik.

Ponadto - podała prok. Bialik - prokurator generalny polecił, aby prokuratura wystąpiła o zastosowanie wobec sprawcy tego zdarzenia najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.