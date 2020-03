Według informacji "Rz" na pięciu z dziewiętnastu list poparcia złożonych w Państwowej Komisji Wyborczej przez komitety wyborcze kandydatów w wyborach na prezydenta "podpisały się osoby zmarłe".

"Jednym z nich jest Wojciech Podjacki, lider Ligi Obrony Suwerenności. Jego pełnomocnik złożył 1241 podpisów, z czego PKW zakwestionowała aż 638, m.in. z powodu 62 podpisów osób od lat nieżyjących. Na poparcie zmarłych powoływali się też pełnomocnicy Jana Zbigniewa Potockiego (…), oraz Wiesława Lewickiego z partii Normalny Kraj. U pierwszego zakwestionowano aż 1320 z 1841 podpisów" – podała "Rz".

Według gazety "pełnomocnik Lewickiego złożył 1138 podpisów, z czego zakwestionowano 337. Podpisów martwych dusz było 15. Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że podpisy nieżyjących znalazły się na kartach jeszcze dwóch kandydatów. Chodzi o eksperta Centrum im. Smitha Andrzeja Voigta (15 podpisów zmarłych) oraz emerytowanego pułkownika Agencji Wywiadu Piotra Wrońskiego (trzech zmarłych)".

"Rz" dodała, że informacje o nieprawidłowościach trafiły do organów ścigania. - Co na to kandydaci? Wszyscy tłumaczą się podobnie. "Błędy zawsze mogą wystąpić, bo nie mamy możliwości weryfikacji, jakie kto podaje dane" – mówi Jan Zbigniew Potocki - czytamy.