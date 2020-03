W poniedziałek tygodnik "Sieci" podał, że Mariusz Kozak-Zagozda, twórca profilu SokzBuraka, który nadal pracuje dla Platformy Obywatelskiej oraz warszawskiego ratusza, został zatrudniony w komitecie wyborczym kandydatki KO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Reklama

Gazeta pisze, że Kozak-Zagozda w lutym został pracownikiem komitetu wyborczego Kidawy-Błońskiej jako „osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług”. (...) "Drugi etat ma w partii Platforma Obywatelska RP. W styczniu zarobił tu ponad 17 tys. zł brutto (...). Mimo że wybory parlamentarne odbyły się w październiku, jeszcze w listopadzie i grudniu Kozak-Zagozda miał umowę zlecenie z KKW Koalicja Obywatelska PO-N (z zarobkami 3 tys. zł za listopad i blisko 6 tys. zł za grudzień). No i jest jeszcze stołeczny ratusz. (Prezydent Warszawy) Rafał Trzaskowski, wdzięczny za kampanię, jaką robił dla niego szef SokuzBuraka, wciąż zatrudnia go w Urzędzie m.st. Warszawy na etacie z zarobkami 8 tys. zł miesięcznie, w styczniu dostał drobną podwyżkę – 200 zł" - wylicza tygodnik.

We wtorek do doniesień tygodnika odniósł się podczas konferencji prasowej wiceszef resortu sprawiedliwości i poseł PiS Sebastian Kaleta, który wskazał, że SokzBuraka to największy "hejterski ściek i źródło fakenewsów w polskim życiu publicznym". Jak dodał, autor profilu w ostatnich latach zarabia "krocie z pieniędzy publicznych, pieniędzy wszystkich podatników".

W związku z faktem, że kolejne informacje o jego aktywności, również możliwych innych źródłach finansowania (...) zdecydowałem się w ramach kontroli poselskiej przeprowadzić kontrolę w warszawskim ratuszu, by sprawdzić, jak wiele zarobił pan Mariusz Kozak-Zagozda od warszawiaków - poinformował Kaleta.

Polityk Solidarnej Polski wskazał, że według doniesień tygodnika "Sieci" miał on "zarobić na wszystkich tych robotach kwotę niemal pół miliona złotych, 20 tys. miesięcznie w ostatnich dwóch latach, w ciągu kolejnych trzech kampanii wyborczych".

Kaleta poinformował, że w ramach kontroli zażąda od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego informacji na temat tego, w jakich jednostkach podległych prezydentowi stolicy, w latach 2015-2020 zatrudniony był Kozak-Zagozda i na czym polegała ta współpraca. W tym kontekście zwrócił uwagę na spółki miejskie. Wiemy, że spółka TBS miała zatrudniać Mariusza Kozaka-Zagozdę, odmówiła informacji o tym zatrudnieniu tygodnikowi, dlatego zdecydowałem się przeprowadzić tę kontrolę. Przeprowadzę ją bezpośrednio w sekretariacie prezydenta m.st. Warszawy, ponieważ on może zebrać wszystkie te informacje u siebie - wskazał Kaleta.

Kaleta zaapelował też do polityków PO o zakończenie współpracy z autorem SokuzBurak. By potępili działania, które są prezentowane na stronie SokzBuraka - mówił.

Kaleta wyraził jednocześnie nadzieję, że jego kontrola nie będzie konieczna, "ponieważ Rafał Trzaskowski w imię transparentności w życiu publicznym i jego deklaracji walki z przemocą słowną w życiu publicznym, sam osobiście poinformuje, jakie to były umowy zawierane z Mariuszem Kozak-Zagozdą oraz poinformuje opinię publiczną o zakończeniu tej współpracy w związku z faktem, że jest autorem tak niecnego, haniebnego dzieła, które niszczy polskie życie publiczne" - oświadczył Kaleta.

Polityk dodał, że w gabinecie prezydenta stolicy planuje pojawić się w piątek (we wtorek złożył dokumenty o zebranie materiałów), by zapoznać się ze zgromadzonymi w tej sprawie materiałami. Uzyskanie tych informacji przez opinię publiczną jest konieczne dla ustalenia, że PO walczy w kampanii wyborczej fair, że nie promuje hejtu, nienawiści, a dba o najwyższe standardy - dodał Kaleta.