Na wstępie konwencji zaprezentowano krótki film podsumowujący ostatnie pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy z wypowiedziami Polaków, którzy opowiadali m.in. o programach społecznych wprowadzonych w tym czasie.

To co zdarzyło się przez te ostatnie pięć lat, to wiem, że zdarzyło się wiele dobrego i wiem, że wiele marzeń nie tylko moich, ale także moich współpracowników, ale przede wszystkim marzeń zwykłych ludzi, o których słyszałem w 2015 r. w czasie tamtej pamiętnej kampanii, że one się po prostu przez ten czas spełniły; że wiele obaw zniknęło - mówił Duda.

Duda nawiązał jednocześnie, do epidemii koronawirusa. Jak mówił, dzisiaj dla wielu z nas to wszystko staje pod znakiem zapytania i pojawiają się fundamentalne pytania, których półtora miesiąca temu nikt sobie nie zadawał.

Chcę powiedzieć o Polsce takiej, o jakiej marzyłem, chcę powiedzieć o Polsce takiej, jaka jest dzisiaj, ale chcę powiedzieć o Polsce, jaka również głęboko wierzę, że będzie - podkreślił.

Prezydent Duda nawiązywał też do kampanii wyborczej w 2015 r. kiedy - jak mówił - ludzie w stosunku do niego stawiali żądania, m.in. dotyczące obniżenia wieku emerytalnego.

Mówiłem tak, obiecuję państwu jeśli zostanę wybrany na urząd prezydenta RP złoże ustawę, która będzie prowadziła do obniżenia wieku emerytalnego, do przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego. Mówiłem: rodzinie należy się prawdziwe wsparcie, rzeczywiste wsparcie, wymierne wsparcie, takie które rodzina poczuje - przypominał i podkreślił, że swojego słowa dotrzymał.

Odnosząc się do programu 500 plus Duda mówił, że został on wprowadzony, choć nikt w to nie wierzył. "To była wielka próba, nikt do tej pory w naszym kraju nie podjął tak wielkiego społecznego zobowiązania" - podkreślił.

13 emerytura

Podczas konwencji Duda podkreślał, że Polska, której potrzebujemy, to Polska, która rozwija się w sposób równy, gdzie docenia się każdego obywatela i jego wkład w rozwój Rzeczypospolitej, gdzie dostrzega się każde dziecko, rodzinę i ich problemy, gdzie człowiek jest upodmiotowiony razem ze swoimi prawami oraz gdzie docenia się trud pracy człowieka, w tym rolnika, który stara się, aby w kraju była jak najlepsza, najzdrowsza żywność i z dumą konkuruje o to, aby była ona jak najsmaczniejsza i cieszyła się powodzeniem.

Podkreślił, że naturalną rolą polskiego państwa jest zapewnienie wszechstronnej pomocy rolnikom, zwłaszcza wtedy, kiedy znajdzie się w trudnej sytuacji.

Prezydent mówił także o roli programów społecznych m.in. "Dobry start", czyli 300 zł świadczenia na wyprawkę szkolną dla dzieci i trzynasta emerytura, które wspierają rodziny i seniorów. Przypomniał przy tym, że najniższa emerytura w 2015 roku wynosiła 880 zł, a dziś jest to 1200 zł. "A więc zmiana jest tutaj zasadnicza" - mówił. - Spokojnie i konsekwentnie, ale z pamięcią, żeby rzeczywiście co roku było to podniesienie, żeby było to widoczne podniesienie odczuwalne w portfelach, a przede wszystkim, żeby było to świadczenie dodatkowe - dodał.

Ogromnie jestem dumny z tego, że byłem częścią tych polskich władz, tej polskiej władzy wykonawczej, która razem z polską władzą ustawodawczą o nich pamiętają i wprowadziła te rozwiązania w postaci znaczącego wzrostu emerytur i rent, i w postaci także trzynastej, a mam cały czas nadzieję, że i czternastej emerytury, którą już z panem premierem Mateuszem Morawiecki zapowiadaliśmy, że zostanie ustanowiona - mówił prezydent.

Duda podkreślał także wagę interesu polskiego i polskiego przemysłu. - Nie chcemy tutaj sprzedawania polskich firm, pereł w koronie obcym podmiotom - my chcemy mieć polskie linie lotnicze, niech nikt nie opowiada, nie waży się powiedzieć, że są nieopłacalne - muszą być opłacalne, bo są wielką dumą polskiego państwa, są naszą wizytówką - mówił.

Koniec z polityką wstydu poprzednich lat. My mamy wielkie powody do dumy - powiedział prezydent i wymienił m.in. kulturę, tradycję i wiarę.

"Będzie to bardziej nowatorskie wydarzenie"

W piątek po godz. 10 rozpoczęła się konwencja programowa starającego się o reelekcję prezydenta Andrzej Dudy, podczas której ma przedstawić swój program wyborczy na kolejną kadencję.

Konwencja odbywa się w Hali Transcolor w Szeligach pod Warszawą, bez udziału publiczności, a głównym bohaterem wydarzenia będzie Andrzej Duda; nie przewidziano przemówień innych polityków - mówił PAP wcześniej rzecznik sztabu wyborczego Adam Bielan.

Będzie to bardziej nowatorskie wydarzenie, będą łączenia przez internet, tak jak wielu Polaków dzisiaj pracuje - mówił.

Jak dodał, podczas konwencji prezydent przedstawi "całościowy program, obejmujący różne dziedziny życia".