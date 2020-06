Łukasz Piebiak sędzia, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Podał się do dymisji 20 sierpnia 2019 r., dzień po publikacji Onet.pl, w której zarzucono mu, że aranżował akcje hejtowania sędziów krytycznych wobec zmian w sądach

Toczy pan kilka sporów sądowych, cywilnych i karnych, związanych z ujawnioną przez Onet.pl w sierpniu 2019 r. aferą hejterską. Na własnej skórze może pan przetestować działanie sądów po zmianach – i to z innej niż zazwyczaj strony stołu sędziowskiego. Nadal uważa pan, że reforma wymiaru sprawiedliwości zafundowana przez rząd PiS się udała?

Uda, jeśli przeprowadzi się ją do końca, bo na razie – jeżeli chodzi o sądownictwo powszechne – jesteśmy gdzieś w jednej trzeciej drogi. Ale już widać, że kierunek jest słuszny i wiele naszych zmian poprawiło sytuację – choćby losowy przydział spraw czy znowelizowane kodeksy postępowania cywilnego i karnego. Wciąż czekamy jednak na zmianę fundamentalną – jednolite stanowisko sędziowskie. Nie może być tak, że – nawiązując do szokujących słów sędzi Ireny Kamińskiej – sędziowie dzielą się na kasty. Jednolite stanowisko sędziego sądu powszechnego – bez podziału na rejonowe, okręgowe czy apelacyjne – ten problem rozwiązuje. Pozwala na większą elastyczność, eliminując delegowanie sędziów do innego sądu czy odwoływanie ich z delegacji, co zawsze budzi wiele emocji. Sędzia będzie orzekał tam, gdzie jest akurat potrzebny. Zniknie pokusa zachowań oportunistycznych, które dziś występują dość powszechnie. Przykładowo: sędzia, który chce awansować, ma pokusę orzekania pod II instancję, bo źle wygląda w opinii, a potem w konkursie w KRS, gdy mu wyroki za często zmieniają czy uchylają. Choć przecież, rozstrzygając ludzkie sprawy, powinien się kierować wyłącznie prawem, zasadami logiki i doświadczenia życiowego, a nie poglądami sędziów odwoławczych. Gdyby wszyscy sędziowie mogli orzekać zarówno w I, jak i w II instancji, oportunizm by wyparował.

Doradza pan takie zmiany ministrowi sprawiedliwości?

Nie trzeba mu tego doradzać, bo wielokrotnie mówił o potrzebie spłaszczenia struktury i wprowadzenia jednolitego stanowiska sędziowskiego. Rozmawialiśmy o tym często, kiedy pełniłem funkcję jego zastępcy.

A potem?

Okazjonalnie się kontaktujemy…

Zwraca się pan do niego "szefie”? Mówi tak pan o nim?

Rozczaruję – zawsze mówiłem "panie ministrze”.

Onet podał, że nie wraca pan do orzekania, lecz znalazł miejsce w przybudówce Ministerstwa Sprawiedliwości – w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

