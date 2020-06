Bosak omówił na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim w Warszaw zmiany, jakie chciałby wprowadzić jako prezydent w każdej z tych dziedzin.

W bloku gospodarka wymienił m.in.: podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu dwunastokrotności pensji minimalnej (ponad 30 tys. zł.); dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców oraz "działanie antykryzysowe" polegające na obniżeniu podatku VAT.

Do polityki zagranicznej Bosak, jako prezydent chce wprowadzić "wielowektorowość". To polityka, która polega na tym, by nie uzależnić naszego państwa od żadnego kluczowego partnera - wyjaśnił. W tym kontekście wymienił "tandem izraelsko - amerykański" i stwierdził, że polska polityka zagraniczna została podporządkowana "temu kierunkowi". W zamian za to Bosak proponuje m.in. prowadzenie rozmów dyplomatycznych na wielu kierunkach.

W bloku "rodzina i tradycyjne wartości" priorytety Bosaka to: ochrona życia nienarodzonego, wypowiedzenie konwencji stambulskiej (Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - PAP), zaostrzenie kar za ukrywanie przestępstw pedofilskich, a także zapowiedź "potwierdzenia praw rodziców do wychowania dzieci".