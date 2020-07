Podczas spotkania z mieszkańcami Katowic Trzaskowski ponowił apel do prezydenta Andrzeja Dudy o debatę przed drugą turą wyborów. Kolejny raz na wiecu kandydata KO tuż obok mównicy Trzaskowskiego stanęła druga, z napisem Andrzej Duda. My czekamy jutro w Lesznie, ponieważ zorganizowaliśmy zupełnie nową formułę debaty - bo pana prezydenta nie ma, niestety, przez cały czas - mianowicie +Arenę prezydencką+, gdzie jestem absolutnie gotowy, żeby odpowiadać od lewa do prawa. Zaprosiliśmy kilkanaście redakcji - mówił Trzaskowski. Podkreślił, że nie boi się żadnego pytania, zaś Andrzej Duda chce odpowiadać tylko na te pytania, które zna.

Jedno, czego mamy na pewno dość, to kolejnej ustawki, pytań, które pan prezydent zna, kolejnego wiecu wyborczego, więc ja się jutro do Końskich nie wybieram - oświadczył kandydat KO. Jego zdaniem, Andrzej Duda powinien odpowiedzieć na pytania m.in. o milion elektrycznych samochodów, śmigłowce dla polskiej armii, przyszłość polskiego górnictwa, import rosyjskiego węgla, czy pomoc dla frankowiczów.