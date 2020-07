"Polska Solidarność, nasza bezkrwawa walka i zwycięstwo zmieniła Europę i Świat, przyczyniła się w znaczący sposób do harmonijnego rozwoju Europy , Państw , struktur oraz obywateli . Trudne europejskie reformy doprowadziły do zwycięstwa, umacniania się w niektórych państwach populizmu i demagogii, to prosta droga do prób niszczenia jedności europejskiej oraz jej osiągnięć" - czytamy we wpisie Lecha Wałęsy.

"Apeluję do was w imię solidarności , uczciwości , harmonijnego rozwoju Europy abyście korzystając z powagi piastowanych funkcji i możliwości, które one dają – zwrócili się do odpowiednich organów UE, aby te zajęły się , otoczyły opieką Polskę i Węgry, które swoimi działaniami chcą doprowadzić do destabilizacji i rozbicia jedności państw europejskich, niszcząc struktury demokracji wewnątrz swoich państw poprzez likwidacja trójpodziału władzy" - przestrzega były prezydent.

"Zamiast trójpodziału władzy – monowładztwo. Zamiast praw i roszczeń, oczekiwań obywateli do władzy – bezwzględna władza nad obywatelami . A wszystko to w imię otrzymanego rzekomo od wyborców prawa, powtarzanego jak mantra, do dowolnego w swoim mniemaniu urządzenia Rzeczpospolitej. A więc albo kryterium uliczne , które tak naprawdę jest hańbą naszych czasów albo szeroko pojęta Solidarność europejska w działaniu dla dobra całej Europy, jej rozwoju, bezpieczeństwa , dostatniego , uczciwego życia jej obywateli. Apeluję, o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do naprawy , inaczej grozi nam , że dojdziemy do ściany i przegramy wszyscy" - zakończył swój apel Wałęsa.