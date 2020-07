Morawiecki we wpisie na Facebooku poinformował, że jednym z najważniejszych celów, jaki widzi w tej chwili, "jest jednoczenie Polaków wokół ambitnych projektów, które pomogą nam pokonać kryzys i zmaterializować ideę solidarności - tej wewnętrznej - polskiej, jak i międzynarodowej - europejskiej".

Jak dodał, ma na myśli Centralny Port Komunikacyjny Solidarity Transport Hub Poland, przekop Mierzei Wiślanej, drogę Via Carpathia. W ocenie Morawieckiego te projekty infrastrukturalne wzmocnią nie tylko bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne Polski, ale całej grupy V4.

"Węgry i Premier Viktor Orban doskonale to rozumieją - z tym narodem łączą nas wspólne doświadczenia historyczne, a zwłaszcza walka z komunizmem i narzucanymi nam ograniczeniami. Sojusz polsko-węgierski jest dla mnie szczególnie ważny, a jak pokazał ostatni szczyt w Brukseli - jest on również skuteczny i może przynosić wielkie owoce całej Grupie Wyszehradzkiej i Europie Środkowej" - podkreślił premier. Zachęcił też do lektury wywiadu, którego udzielił węgierskiemu dziennikowi "Magyar Hirlap".

1 lipca rozpoczęła się polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej. Jest to już szóste roczne, rotacyjne polskie przewodnictwo w V4, które potrwa do 30 czerwca 2021 r.