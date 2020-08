Zgromadzenie Narodowe, zbierze się w Sejmie 6 sierpnia. Przed Zgromadzeniem Andrzej Duda złoży przysięgę, obejmując urząd prezydenta na drugą kadencję. Kulesza, pytany podczas konferencji prasowej w Sejmie, czy posłowie Konfederacji wezmą udział w Zgromadzeniu, oświadczył, że ona sam będzie na pewno. Jak dodał, uznaje to za poselski obowiązek. Zapewnił, że reprezentacja posłów Konfederacji będzie "jak najliczniejsza", a jej skład zostanie wkrótce przedstawiony.

Pytany o środki bezpieczeństwa wprowadzone w parlamencie w związku z epidemią koronawirusa, oświadczył, że nie będzie nosił maseczki, gdyż jest zdrowy. Bardzo cenimy i dbamy zarówno o swoje zdrowie, jak i zdrowie innych. Stosujemy się do tych właściwych zaleceń Ministerstwa Zdrowia, a dziś czytałem na stronie Ministerstwa Zdrowia w informacji, że maseczki zdrowym ludziom szkodzą. Jeżeli będę chory, rozważę założenie maseczki - powiedział poseł. Według Kuleszy rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące noszenia maseczek np. w komunikacji miejskiej jest bezprawne. Przypomniał stanowisko niektórych sądów w tej sprawie. Nie ma podstawy prawnej, by zdrowe osoby zmuszać do noszenia maseczek - zaznaczył poseł.

Do zasad bezpieczeństwa podczas Zgromadzenia Narodowego odniósł się także dyrektor biura poselskiego koła Konfederacji Włodzimierz Skalik. Według niego nie jest tak, że szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska przekazała komunikat o obowiązkowym noszeniu maseczek przez uczestników Zgromadzenia Narodowego. Natomiast - jak zaznaczył - wszyscy będą mieli udostępnione, przekazane maseczki. Skalik wyjaśnił, że w poniedziałek dyrektor Kaczmarska poinformowała, że noszenie maseczek jest zaleceniem. Natomiast Straż Marszałkowska nie będzie wymagała od uczestników noszenia tych maseczek - relacjonował Skalik.

Agnieszka Kaczmarska poinformowała w piśmie do posłów, że 6 sierpnia dla posłów i senatorów uruchomione zostanie wejście od ul. Wiejskiej. "Każdy z uczestników będzie miał dokonywany pomiar temperatury" - podkreśliła. "Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich uczestników Zgromadzenia Narodowego, proszę na korytarzach i po zakończeniu uroczystości o zachowanie dystansu społecznego. Kancelaria Sejmu zapewnia płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, a także maski typu PP3, konieczne w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego" - dodała.