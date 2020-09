Nie było tu żadnego przekroczenia przepisów, uprawnień i nie potrzeba tu żadnej ustawy, która będzie dawała jakąś mityczną bezkarność – powiedział Sasin.

Poczta Polska żąda rekompensaty kosztów, takie jakie poniosła. Kwota ta oscyluje w granicach 70 mln zł - powiedział wicepremier w TVN24.

Wicepremier mówił o wydaniu 70 mln zł na wybory, które się nie odbyły.

Demokracja kosztuje. Gdyby wychodzić z założenia, ze nie należy wydawać pieniędzy na wybory, to może odwołajmy wybory, bo one kosztują – stwierdził Sasin.

To jest zapisane w prawie. Polski podatnik płaci za wybory. To opozycja doprowadziła do tego, że wybory nie odbyły się w konstytucyjnym terminie – ocenił Sasin w TVN24.