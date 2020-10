Trzaskowski pytany w środę w radiu TOK FM, czy były z władzami stolicy konsultowane decyzje dotyczące budowy szpitala na Stadionie Narodowym, chociażby w takich kwestiach, jak dostosowanie do tych planów komunikacji miejskiej bądź dróg dojazdowych dla pacjentów. Niestety nie – powiedział prezydent Warszawy.

Reklama

Podkreślił przy tym, że pytał wcześniej premiera Mateusza Morawieckiego, czy będą szpitale polowe. Proponowałem też różne lokalizacje – zaznaczył Trzaskowski. Natomiast tą decyzją byliśmy zaskoczeni – powiedział. Podkreślił także, że samorządowcy zgłaszają premierowi swoje pomysły dotyczące walki z pandemią, jednak większość z nich pozostaje bez odzewu.

W rozmowie padło także pytanie o uroczystości Wszystkich Świętych. Trzaskowski zaapelował do mieszkańców miasta, by rozłożyli wizyty na cmentarzach na kilka dni. Jak zaznaczył, w związku z tym, że nie ma decyzji zamknięciu cmentarzy, jak co roku miasto organizuje na te dni dodatkową komunikację miejską. Apelujemy, żeby wszyscy nie pojawili się na cmentarzach 1 listopada – mówił.

Trzaskowski został także zapytany, czy wojsko wystawiło już miastu rachunek za budowę mostu pontonowego na Wiśle, który powstał w związku awarią układu przesyłającego nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do "Czajki", do której doszło 29 sierpnia rano.

Na szczęście rząd się wycofał później z tej decyzji, zresztą pod wpływem wojskowych, którzy po prostu stwierdzili, że to jest ich obowiązek, za co chciałem im bardzo serdecznie podziękować – powiedział Trzaskowski. Wyjaśnił jednocześnie, że miasto zapłaci ewentualnie za np. paliwo, ale nie za samą pracę wojska.