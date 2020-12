Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski, z zawodu lekarz, zadeklarował w przedświąteczny weekend, że proponuje wzajemne zaszczepienie się prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, także lekarzowi, w odpowiedzi na jego wcześniejszą zapowiedź, że polityk ludowców mógłby zaszczepić prezydenta Andrzeja Dudę.

Po tygodniu Karczewski przyznał, że ze strony prezesa PSL nie było odzewu. Będę się z kimś innym szczepił - powiedział Karczewski. Dodał, że wszystko będzie wiadomo we wtorek. Nie wiem, czy ta osoba sobie życzy, żeby mówić na ten temat. Jutro będzie informacja. Będę się szczepił, będę namawiać, ale ponieważ pan Kosiniak-Kamysz nie zareagował - nie będę na niego czekał - dodał.

To będzie lekarz. Lekarz da się zaszczepić lekarzowi. To jest ważniejsza osoba od Władysława Kosiniaka-Kamysza - podkreślił tajemniczo były marszałek Senatu.

Tą osobą, jak się okazało, jest obecny marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który w rozmowie z PAP potwierdził, że zaszczepi się wspólnie z Karczewskim.

Obaj mają się zaszczepić równocześnie i publicznie, we wtorek przed godz. 20 w szpitalu MSWiA w Warszawie.

Szczepienie ponad podziałami

Chodzi o to, żeby pokazać, że sprawa szczepień jest ponad wszelkimi podziałami politycznymi - powiedział Tomasz Grodzki. Jest to też, dodał, forma upowszechniania informacji o szczepieniu i forma nakłonienia Polaków do niego.

Obaj marszałkowie - obecny Tomasz Grodzki i były Stanisław Karczewski - są lekarzami i mają do czynienia z chorymi na COVID-19. Są więc w tzw. grupie zero, która zgodnie z decyzjami rządu ma być szczepiona w pierwszej kolejności.

Tomasz Grodzki jest profesorem medycyny i torakochirurgiem. Jest senatorem od 2015 roku. Funkcję marszałka sprawuje od początku X kadencji Senatu, czyli od listopada 2019 roku. Stanisław Karczewski jest specjalistą chirurgii ogólnej. Jest senatorem od 2005 roku, był marszałkiem Senatu IX kadencji (2015-19), a także wicemarszałkiem Senatu (2011-15, 2019-20).