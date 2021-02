Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski poinformował w środę, że będzie namawiać posłów Porozumienia, aby głosowali przeciw projektowi ustawy o podatku od reklam. Ocenił, że "jest kilku posłów w Porozumieniu bardzo rozsądnych". Ujawnił, że pierwsze spotkanie jest zaplanowane na piątek. Poinformował, że w rozmowie ma wziąć udział dwóch posłów, ale nazwisk nie podał.

Jeżeli nie będziemy potrafili tego zrobić, to znaczy, że nasze spotkania na opozycji prowadzą tylko do tego, że coś deklarujemy. A tu chodzi o skuteczność - mówił w TOK FM. Skuteczność jest wtedy, kiedy taką ustawę rzeczywiście zablokujemy i nie będzie jej w parlamencie, wolne media pozostaną, a wolność słowa będzie nieograniczonym prawem człowieka - precyzował.

Do tej wypowiedzi odniosła się na Twitterze Sroka. W Porozumieniu Jarosława Gowina są sami rozsądni posłowie i zapewniam, że nikt z nich nie umawiał się z posłem Krzysztofem Gawkowskim ani też z kimkolwiek spoza Zjednoczonej Prawicy - poinformowała posłanka.

Wraca temat podatku od reklam

Na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, którego konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek ma trafić m.in. do NFZ, a także na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków i nowo utworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. We wtorek minął termin prekonsultacji ws. projektu.

Rządowe plany zaniepokoiły dużą część mediów, które w ubiegłą środę protestowały we wspólnej akcji "Media bez wyboru". W piątek sprzeciw wobec projektowanych zmian wyraził koalicjant PiS - Porozumienie.