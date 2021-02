Nominacja Tomasza Greniucha na szefa oddziału IPN to jest skandal, kompromitacja kompletna IPN-u, to coś, co kompromituje niestety również Rzeczpospolitą i wewnątrz w naszym społeczeństwie i poza jej granicami - mówił na antenie TVN 24 w "Faktach po Faktach" dyrektor Muzeum Auschwitz, Piotr Cywiński. Tu nie chodzi o to, że ktoś kilka razy, ileś razy hailował - choć samo to w sobie jest szokujące - ale mamy do czynienia z ideologią ONR, z człowiekiem, który był jednym z prowodyrów ONR, promował ideologię faszystowską, który opublikował książkę-manifest. To w żaden sposób nie ma prawa zaistnieć w normalnej sytuacji - ostro krytykował decyzję prezesa IPN historyk, To skandal na miarę szerszą niż Polska. Nie jestem w stanie tego wyjaśnić w żaden sposób - stwierdził.

Co dalej z IPN?

Jak można wyobrazić sobie przyszłość IPN w takim świetle? Która instytucja pamięci, krajowa lub zagraniczna będzie chciała pracować z IPN? To dekonstrukcja całej instytucji - gorzko mówił Cywiński. Jego zdaniem, najbliższe dni pokażą czy prezes IPN, Jarosław Szarek jest w stanie pełnić swoją rolę, czy tak naprawdę nie prowadzi tej instytucji na kompletne zmarginalizowanie i de facto niebyt wśród liczących się instytucji badawczych, czy edukacyjnych na tematy związane z historią najnowszą.