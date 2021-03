Z informacji opublikowanych przez MSZ wynika, że miesięczny czynsz za najem nieruchomości przy Thielallee to 8 624 euro.

Jest to kwota, która mnie nie poraża. To są kwoty, które płacimy za rezydencje ambasadorów. To jest ambasador w jednym z najważniejszych państw Europy i świata. Potrzebuje odpowiedniej rezydencji do funkcjonowania - tłumaczy w Radiu ZET Witold Waszczykowski.

Europoseł PiS podkreśla, że rezydencja to nie tylko prywatne mieszkanie ambasadora. - Tam odbywają się spotkania, których na przykład ambasador nie chciałby organizować w ambasadzie. Mają charakter bardziej poufny, intymny, kolokwialnie „luźniejszy” niż w ambasadzie. Ta rezydencja musi spełniać warunki, żeby temu służyć. Nie widzę tu żadnego problemu. Tyle to kosztuje na świecie – ocenia Waszczykowski.