Zawsze można mówić, że to nie jest wina rządu, ale wszystko, co wiąże się z reakcją na covid jest odpowiedzialnością rządu w konstrukcji państwowej. Przecież to polski rząd zrezygnował z dostaw szczepionek, które miały być w listopadzie czy grudniu - mówił na antenie Radia ZET Grzegorz Schetyna, były szef PO. Jeżeli ja słyszę, że we Wrocławiu jest możliwość zorganizowania 120 punktów do szczepień a jest ich kilkanaście czy kilkadziesiąt, to kluczem jest posiadanie wystarczającej liczby szczepionek - dodał. Wezwał też rząd do jak najszybszego kupowania jak największych ilości szczepionek.

Schetyna: Zamknąłbym kościoły

Schetyna skrytykował też polityczną propagandę rządu. Mam wrażenie, że od pierwszych dni pandemii ciągle jesteśmy zakładnikami porównywania nas do innych krajów i ciągle słyszeliśmy, jak świetnie radzimy sobie z pandemią, jak świetnie przechodzimy przez nią, jak bardzo pomagamy firmom w Polsce – zauważył.

Grzegorz Schetyna zabrał też głos w sprawie kościołów. Były lider PO uważa, że rząd powinien je zamknąć. Traktowałbym, jak rozsadniki zakażeń - podsumował.

PO złoży wniosek o komisję śledzą ws. Obajtka

Schetyna pytany w Radiu ZET, czy widzi sens powoływania parlamentarnego zespołu śledczego ws. Daniela Obajtka, zaznaczył, że - jego zdaniem - powinna być powołana komisja śledcza. Taki wniosek na pewno się pojawi, bo prokuratura czy służby w tej kwestii nie działają - ocenił. Poseł PO był dopytywany, czy Platforma Obywatelska lub Koalicja Obywatelska złożą w najbliższym czasie wniosek o powołanie komisji śledczej. Uważam, że tak. Efektem pracy tego zespołu śledczego z natury rzeczy musi być wniosek o komisję śledczą" - dodał. Podkreślił jednocześnie, że to wyłącznie jego opinia. Nie znam tempa pracy zespołu - przekazał Schetyna. Według niego, sprawa prezesa Orlenu musi być wyjaśniona. Schetyna wyraził nadzieję, że będzie ona symbolem patologii państwa PiS-owskiego.