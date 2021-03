Jako pierwszy informacje na ten temat podały portale polsatnews.pl oraz Interia.

Czego będzie dotyczyć narada?

Jedno ze źródeł PAP w PiS potwierdziło, że spotkanie, w którym weźmie udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz europosłowie ugrupowania - którzy w PE należą do grupy Europejskich Konserwatystów i Refomatorów (EKR) - będzie dotyczyło sytuacji w europarlamencie po opuszczeniu przez węgierski Fidesz Europejskiej Partii Ludowej.

- Spotkanie będzie poświęcone sytuacji na szeroko rozumianej prawej stronie sceny politycznej w Parlamencie Europejskim. To nie jest kwestia prostego transferu Fideszu do EKR. Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana i wszystkie te aspekty będą omówione - powiedziało źródło PAP w PiS.

Również drugie ze źródeł zbliżone do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE potwierdziło wtorkową naradę.

- Mogę potwierdzić, że we wtorek w Warszawie wczesnym popołudniem odbędzie się spotkanie delegacji europosłów PiS do Parlamentu Europejskiego dotyczące przyszłości frakcji w europarlamencie. Spotkanie będzie składało się z dwóch części, pierwszej w wąskim gronie, drugiej w szerszym – powiedziało PAP źródło zbliżone do frakcji EKR w PE.

Wyjście Fideszu z EPL

Fidesz wystąpił z EPL w ubiegły czwartek. Wiceszefowa Fideszu Katalin Novak uzasadniła ten krok odmiennymi poglądami na temat migracji, przyjęciem nowego regulaminu przez grupę EPL w Parlamencie Europejskim oraz zmianą kierunku tej partii na lewicowy.

3 marca grupa EPL w PE przyjęła nowy regulamin, który pozwala na zawieszenie lub wyrzucenie z niej nie tylko europosłów, ale i całych partii. Zmiany regulaminu zainicjowano po zawieszeniu w grudniu 2020 roku europosła Fideszu Tamasa Deutscha za porównywanie wypowiedzi szef frakcji EPL w Parlamencie Europejskim Manfreda Webera do haseł gestapo i węgierskiej tajnej policji komunistycznej. W odpowiedzi na zmianę regulaminu europosłowie Fideszu zrezygnowali z członkostwa w grupie.

Fidesz nadal pozostawał jednak członkiem Europejskiej Partii Ludowej, choć jego członkostwo w tej rodzinie partyjnej było zawieszone od wiosny 2019 roku w związku m.in. z kampanią plakatową rządu węgierskiego, w której były szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker został przedstawiony wraz z amerykańskim finansistą George'em Sorosem jako czarny charakter, chcący sprowadzić do Europy miliony imigrantów.

W minionym tygodniu szef węgierskiego rządu Viktor Orban oznajmił, że Węgry, Polska i Włochy spróbują przeorganizować europejską prawicę po wystąpieniu Fideszu z EPL.