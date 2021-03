Szef rządu podczas wystąpienie wskazał, że za parę dni otwierany będzie tutaj kolejny szpital tymczasowy, których mamy już 27. Służą one - jak mówił - temu, by służba zdrowia była wydolna. Utworzyliśmy je w październiku, w listopadzie; ten szpital był gotowy już w listopadzie i na zasadzie pasywnej funkcjonował po to, żeby być gotowym na ten najtrudniejszy czas. Ten najtrudniejszy czas jest właśnie przed nami, dlatego rzuciliśmy wszystkie rezerwy, wszystkie możliwe zdolności organizacyjne po to, żeby właśnie otwierać te szpitale tymczasowe - oświadczył.

Byli jednak 3-4 miesiące temu tacy - zaznaczył - przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, którzy mówili, że szpitale tymczasowe są niepotrzebne, stoją puste. Ja bym chciał, żeby one dalej stały puste, ale niestety ta nasza decyzja okazała się jak najbardziej trafiona. Trzeba było w sposób sprawny utworzyć zupełnie nowe jednostki szpitalne w każdym województwie. W każdym województwie służą one ratowaniu życia, zdrowia - mówił. "W całej Polsce mamy dzisiaj już 75 proc. zajętości wszystkich łóżek covidowych i łóżek z respiratorami. To jest miara obciążenia służby zdrowia. Ale także miarą odpowiedzialności politycznej było właśnie to, że w odpowiednim momencie staraliśmy się utworzyć jak najwięcej nowych łóżek covidowych, nowych szpitali tymczasowych" - powiedział premier.

Morawiecki: Do Polski dotrą miliony dawek szczepionki

W najbliższych czterech tygodniach do Polski dotrze 7 mln dawek szczepionki - zapowiedział też Mateusz Morawiecki. Morawiecki na konferencji prasowej podczas wizyty w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach (Śląskie) ocenił, że zamieszanie z szczepionką AstraZeneca było niepotrzebne, ale wypowiedziała się już na ten temat Europejska Agencja Leków i, tak jak sądziliśmy, oceniła ją jako szczepionkę bezpieczną.

Dzisiaj już widzimy coraz więcej zapisów na tę szczepionkę. To dobrze, bo dzisiaj musimy wykorzystać wszystkie zasoby, które mamy - podkreślił. W najbliższych czterech tygodniach do Polski dotrze 7 mln dawek - zapowiedział premier. To dobra wiadomość, ponieważ nie trzeba już teraz żadnej specjalnej wiedzy, żeby patrzeć na to, co dzieje się w grupach zaszczepionych - ocenił. "Grupa medyczna - tutaj mamy zdecydowany, ale to bardzo zdecydowany spadek jakichkolwiek zakażeń i bardzo ciężkich lub ciężkich przypadków. To jest najlepsze świadectwo, że szczepionka działa" - dodał.

Premier o obostrzeniach

Popatrzmy na to, co dzieje się u naszych sąsiadów. W Niemczech również w samochodach prywatnych konieczne jest zakładanie maseczek, godzina policyjna w wielu krajach UE. Z taką trzecią falą właśnie się dzisiaj mierzymy i właśnie dlatego my także jutro rano zaprezentujemy dodatkowe obostrzenia, które są konieczne, żeby z jednej strony wypłaszczyć, a z drugiej strony przydusić tę trzecią falę - powiedział premier.

Będzie nowa tarcza finansowa

Morawiecki zapowiedział również uruchomienie kolejnej tarczy finansowej dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych pandemią, gdyż są branże, które od października w niewielkim stopniu lub prawie wcale nie mogą funkcjonować.

Minionej doby badania potwierdziły 29 978 przypadków zakażenia koronawirusem - to najwięcej od początku pandemii. Zmarło 575 chorych - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. W sumie z powodu COVID-19 w Polsce zmarło już ponad 50 tys. osób.