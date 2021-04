Każdego dnia ten rząd udowadnia nam, że to nie jest rząd na trudne, pandemiczne czasy, każdego dnia udowadnia, że nie daje rady. Wczorajszy przykład to potwierdzenie mojej tezy - komentowała szczepionkowy chaos Katarzyna Lubnauer, na antenie Radia ZET. Ludzie chcą, żeby to się jak najszybciej skończyło a rząd robi wszystko, by to trwało w nieskończoność, żebyśmy ciągle mieli problemy i poczucie, że nikt nad niczym nie panuje - stwierdziła wiceszefowa KO. Cały rząd zachowuje się jak błąd systemu - dodała.

Co dalej z Dworczykiem?

Katarzyna Lubnauer skomentowała też zachowanie Michała Dworczyka. Jej zdaniem, szef KPRM łapie za dużo srok za ogon. - Może by się skupił na jednej, najważniejszej rzeczy dla Polaków – na szczepieniach – stwierdziła. Jej zdaniem, jego dymisja może doprowadzić do gorszej sytuacji. Obawiam się, że w momencie, w którym odejdzie pan Dworczyk, to przyjdzie na to miejsce pan Sasin i sytuacja będzie jeszcze bardziej chaotyczna - złośliwie skomentowała. Jej zdaniem, pierwszy powinien bowiem zrezygnować Jarosław Kaczyński. Ojczyzna w niebezpieczeństwie, a człowiek od bezpieczeństwa zajmuje się głównie LGBT, albo znika na długi czas i jest kompletnie bezobjawowy - podsumowała.