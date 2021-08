Sędzia Tyszka zjawił się w środę w warszawskim sądzie okręgowym, by zadeklarować, że nie zrzeka się urzędu sędziego - podaje TVN24.

Moje oświadczenie było wyrazem sprzeciwu wobec tego, co się dzieje z polskim wymiarem sprawiedliwości. Ja się z tym nie zgadzam. Z pewnością jestem i chcę być sędzią, nie chcę rezygnować z urzędu. Chcę pracować, ale nie chcę pracować niezgodnie z prawem - podkreślił.

Tyszka był pytany, czy działanie prezesa sądu ma efekt mrożący.

Oczywiście. Prezes błyskawicznie, w ciągu kilku dni złożył takie oświadczenie, że on uważa, że ja się zrzekam urzędu - odpowiedział.

To ma pokazać każdemu sędziemu: "uważajcie, jak piszecie do prezesa, bo jak napiszecie coś, co mu się nie spodoba, to jeszcze was zwolni". Moim zdaniem to jest wyraz bezradności prezesa - dodał sędzia.

Komentarz Hermelińskiego

To jest niewyobrażalna sprawa - powiedział w TVN24 Wojciech Hermeliński, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

W piśmie, które złożył sędzia Tyszka nie ma słowa o tym, że rezygnuje z urzędu. Nawet w oparciu o kontekst sformułowań zawartych w tym piśmie nie można wyciągnąć takiego wniosku - podkreślił.

To rażące nadużycie, a sędzia Radzik powinien się wstydzić. To niegodne, by takie decyzje podejmować - ocenił.