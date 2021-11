To trochę zaklinanie rzeczywistości, tak jak wcześniej odmieniano słowo Frontex przez wszystkie przypadki, jakby to była broń atomowa, która powstrzyma Łukaszenkę i Putina, teraz mówi się o artykule 4 NATO, który miałby dokonać cudów. Dobrze, że odbędą się konsultacje, ale nic się nie zmieni, jeśli nie pójdą za tym sensowne i przemyślane strategicznie i dalekosiężnie działania - wskazał w rozmowie z PAP gen. Roman Polko, zapytany o rozmowy w sprawie ewentualnego uruchomienia art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Zgodnie z tym artykułem państwa członkowskie będą się "wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron". Artykuł ten był kilkukrotnie wykorzystywany, głównie w przypadku konfliktów zbrojnych, w tym z inicjatywy Turcji w czasie konfliktu z Syrią.

Lech Kaczyński w Gruzji

Gen. Polko przypomniał działania, jakie podjął śp. prezydent Lech Kaczyński w obliczu rosyjsko-gruzińskiej wojny 2008 r. Od początku konfliktu zabiegał o zdecydowaną reakcję Unii Europejskiej i NATO, a następnie postanowił osobiście polecieć do Gruzji. Zaprosił do swojego samolotu przywódców Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. 12 sierpnia późnym wieczorem prezydent Rzeczypospolitej przemówił do ponad 200 tysięcy Gruzinów zgromadzonych w Tbilisi.

Ważna jest demonstracja, ofensywa medialna, która byłaby odpowiedzią na tę narrację Putina, w której Zachód jest obarczany winą za kryzys migracyjny i destabilizację Bliskiego Wschodu, a Białoruś rzekomo wyciąga pomocną dłoń do tych ludzi. Ona powinna się odbywać także w mediach społecznościowych, bo w tej wojnie informacyjnej nie odnieśliśmy sukcesu. Brakuje na to pomysłu. Ważne jest też, by społeczeństwo białoruskie było poinformowane o naszych intencjach, a nie tylko było zalewane informacjami, które płyną ze strony reżimu - ocenił gen. Polko.

Strategia Putina

Zapytany o to, jaka jest strategia Putina, odpowiedział, że zakłada ona odbudowę postsowieckiego imperium, przy czym Europę próbuje on zajmować innymi tematami. - Pierwszy element, czyli całkowite zawłaszczenie i przejęcie kontroli nad Białorusią, został już zrealizowany. Z Łukaszenką jako międzynarodowym terrorystą nikt już nie będzie rozmawiał, został tak osłabiony, że Putin może dyktować mu wszelkie warunki - ocenił gen. Polko. - Rozstawia tam bazy wojskowe, niestety granica NATO z Rosją się przybliżyła, zniknął bufor w postaci niezależnego państwa - dodał.

Teraz - jak powiedział gen. Polko - Putin zamierza zdestabilizować sytuację na Ukrainie. - W 2014 roku NATO konsultowało, a w międzyczasie przywódca Rosji wysłał do Donbasu "pomoc humanitarną", kolumnę białych tirów, które dowoziły broń rebeliantom. Teraz ma ogromny potencjał przy granicy z Ukrainą, ale o tym niewiele się mówi. Putin dąży do takiego osłabienia Ukrainy, by również to państwo upadło i by tam osadzić kolejną marionetkę - powiedział.

Czy dojdzie do inwazji? "Dziś tradycyjna wojna nie jest mu potrzebna, ale chodzi o destabilizację, prowadzenie działań w przestrzeni informacyjnej, narrację" - zauważył.

Cel Putina

Jak wskazał gen. Polko, kolejny cel Putina zakłada, by to z nim wielcy tego świata musieli negocjować powściągnięcie zapędów Łukaszenki. - Już kiedyś prezydent Rosji ograł Baracka Obamę w sprawie Syrii, gdy Asad użył broni chemicznej przeciwko obywatelom, Stany Zjednoczone zapowiadały, że konieczna jest interwencja w tym kraju. I wtedy do gry wszedł Putin, który był przecież potem nawet kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla. Prezydent Rosji wyszedł i powiedział, że skłonił Asada do tego, że się rozbroi. Teraz też może się okazać tym, który zażegna kryzys migracyjny - powiedział rozmówca PAP.

Putinowi wciąż udaje się dzielić państwa europejskie i rozmawiać z każdym z osobna, Angela Merkel rozmawiała z Putinem bez konsultacji z Polską, przywódca Rosji wykorzystuje problemy, które ma UE i NATO, brak spójności, silnego głosu - dodał gen. Polko.