Lidia Szewczyk z PiS przed głosowaniem postanowiła zaapelować "do sumień wszystkich radnych". - Z tego co się orientuję, jesteśmy wszyscy katolikami i chodzimy do kościoła - powiedziała, po czym wstała i zaczęła śpiewać "Bogurodzicę". Wkrótce dołączyli do niej inni radni.

Uchwała "anty-LGBT" wycofana

Specyficzny protest najwyraźniej nie okazał się skuteczny, gdyż głosami większości radnych Starego Sącza uchwała "anty-LGBT" została wycofana.