Wystąpienie miało miejsce we wtorek, gdy przekroczona została bariera stu tysięcy zgonów osób zakażonych koronawirusem - zmarły 100 254 osoby. To jest wasza wina, że ludzie umierają. Obciążam tym rząd, że nic nie robi w tym kierunku, by ludzie przestali umierać – dodał Czarzasty.

Reklama