We wtorek w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie szefa rządu Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami partii politycznych ws. dalszej walki z pandemią COVID-19.

Reklama

Spodziewaliśmy się konkretów, niestety, nie dostaliśmy na piśmie żadnego projektu aktu prawnego - rozporządzenia czy ustawy - powiedział dziennikarzom po spotkaniu szef klubu KO Borys Budka.

Kaczyński o obowiązkowych szczepieniach

Polityk relacjonował, że wicepremier Jarosław Kaczyński opowiadał o "jakichś koncepcjach prawnych dotyczących przerzucenia na pracodawców możliwości pozywania pracowników, którzy się nie zaszczepią".

Jedno jest pewne: zmusiliśmy dzisiaj (...) rząd do tego, by do jutra - takie padło zobowiązanie - przedstawić konkretne rozwiązania ustawowe. Powiedzieliśmy, że tylko konkretne rozwiązania dają podstawę do wspólnej pracy w parlamencie - podkreślił Budka.

Co dalej z lex Hoc?

Jak przekazał, podczas spotkania nie padła informacja, co dalej z projektem ustawy o weryfikacji covidowej, tzw. lex Hoc. Wydaje się, że porzucili ten pomysł, bo nie padła żadna konkretna deklaracja - dodał.

Reklama

Trzeba pilnych, konkretnych działań, a nie kolejnych spotkań i konferencji. Do pracy jesteśmy gotowi, ale nad konkretami. Niestety, tych konkretów na dzisiaj zabrakło - oświadczył.

Również szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że na spotkaniu padła deklaracja przedstawienia w środę rządowego projektu ustawy. Zapewnił, że opozycja jest gotowa do współpracy dla ratowania życia i zdrowia.

Kosiniak-Kamysz relacjonował, że podczas spotkania mówiono także o rozszerzeniu dostępności testów. My uważamy, że to za mało, że trzeba wykorzystywać też paszporty covidowe, więc będziemy składać swoje pomysły w formie poprawek - dodał.