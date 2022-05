- Będziemy rozmawiać o sprawach wewnętrznych partii, o stojących przed nami wyzwaniach. Ponadto - co nie jest już tajemnicą - o nowej strukturze organizacyjnej - terenowej i regionalnej, tak aby była jeszcze bardziej przygotowana na to co przed nami - powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Będzie to kolejny element zmian w PiS, które zostały zapoczątkowane podczas ubiegłorocznego kongresu, gdzie zmieniono statut partii i dano takie możliwości.

Proponowana zmiana organizacyjna w PiS miałaby polegać na podziale struktur na 100 okręgów, wobec 40 obecnie. Ponadto - jak wynika z nieoficjalnych informacji - dla szefów tych okręgów miałby zostać wprowadzony zakaz łączenia funkcji partyjnych z ministerialnymi.

Objazd po kraju?

Podczas piątkowego posiedzenia najważniejsi politycy PiS mają też dyskutować o aktywnościach partii w najbliższych miesiącach, w tym - objeździe po kraju.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, w niedawnej rozmowie w Programie Trzecim Polskiego Radia poinformował, że ugrupowanie szykuje się albo do konwencji, albo drugiego posiedzenia kongresu partii. - To będzie początkowało duży objazd kraju i powrót do tego, co przyniosło PiS kolejne zwycięstwa wyborcze, czyli spotkań w powiatach, gminach, spotkania z Polakami - powiedział.

Według wstępnych planów objazd miałby rozpocząć się w czerwcu.