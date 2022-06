Niestety nieformalna konwencja rozmowy z Kędzierski&Wojewódzki sprawiła, że opisując historie sprzed 30 lat słownictwem przeniosłem się do czasów liceum. Dla takich słów nie ma i nie powinno być miejsca w przestrzeni publicznej. Wszystkich, którzy poczuli się urażeni przepraszam - napisał na swoim profilu na Twitterze Rafał Trzaskowski.

Do audycji z udziałem Trzaskowskiego odniósł się były kandydat na prezydenta Warszawy Jan Śpiewak.

Do słów Trzaskowskiego odniosła się także sekretarz Stanu w Min. Klimatu i Środowiska i Główny Konserwator Przyrody Małgorzata Golińska. Jakiż pewny swej boskości. Naprawdę w świecie opozycji takie podejście do kobiet jest powodem do dumy? Szczególnie panie, nie tylko z @Platforma_org, dobrze Wam się słucha tego śmiechu (choć słowo rechot bardziej tu pasuje), po samookreśleniu się dupiarzem przez swojego lidera? - napisała na Twitterze.

W obronie Trzaskowskiego stanęła była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która napisała na Twitterze: Wyszedł normalny facet bez kompleksów, akurat on nie musi udowadniać kim jest.