W II turze wyborów parlamentarnych we Francji w niedzielę koalicja prezydencka zdobędzie od 205 do 235 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, zaś koalicja lewicy Nupes od 170 do 190 mandatów - wynika z sondażu instytutu Elabe -SFR-Express.

Na trzecim miejscu plasuje się Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen z wynikiem od 75 do 95 mandatów. Reklama Frekwencja wyborcza szacowana jest na poziomie 46 proc. Weronika Papiernik