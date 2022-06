W 2-3 miesiące mają być uchwaleni sędziowie pokoju i ustawa o referendach lokalnych. Jeśli to nie zostanie uchwalone, to trudno mówić o dalszym głosowaniu z PiS-em, a co dopiero o wspólnym starcie - mówił w RMF FM Paweł Kukiz. Przypomniał bowiem, że PiS, w zamian za wsparcie jego posłów, obiecało rok temu spełnienie części postulatów programowych Kukiza.

Kukiz nie wystartuje w wyborach?

Sam piosenkarz jeszcze nie wie też, czy wystartuje w wyborach do Sejmu. Bardzo mocno się zastanawiam, czy chcę dalej iść tą drogą wyboistą, trudną i wredną, czy po prostu zrezygnować całkowicie z polityki - stwierdził na antenie RMF FM gość Roberta Mazurka.