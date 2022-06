- Ja starałbym się nie wracać z imprezy rowerem... Nie wracałbym. Nie chcę się pastwić nad panem posłem. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, nie od tego jego legitymacja poselska - powiedział Fogiel. Dodał jednak, że "trzeba docenić, że przyszła refleksja". - Trzeba przyznać, że przynajmniej pan poseł jasno przeprosił, bez kręcenia, bez żadnych zaklęć, że ci, co się poczuli urażeni, ci co się nie poczuli... - mówi rzecznik PiS.

Dlaczego policja udostępniła TVP swoje nagranie? - Są widocznie na tym świecie rzeczy, które nie śniły się ważnym filozofom - odrzekł Fogiel. Na pytanie Beaty Lubeckiej o rolę szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego odpowiedział pytaniem: - Naprawdę pani myśli, że Mariusz Kamiński jeździ radiowozem z co drugim patrolem, licząc, że radiowóz trafi posła KO? Co ma Mariusz Kamiński do tego? - pytał Gość Radia ZET.

"Inflacja jest problemem. Nie tylko w Polsce"

Rzecznik PiS był też pytany o wysoką inflację. - Inflacja jest problemem - potwierdził. - Jest problemem w Polsce, ale również w krajach bałtyckich. Wszyscy będziemy się z nią mierzyć - przyznał. W odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzenie euro mogłoby być receptą na obniżenie inflacji, powiedział, że "w bliskiej nam Estonii, która ma euro, inflacja dobija do 20 proc.". - Tego typu zaklęcia nie działają - skomentował rzecznik PiS. Dopytywany o to, czy w takim razie rząd planuje przedłużać tarczę antyinflacyjną, polityk odpowiedział, że "jeśli będzie taka potrzeba, to tarcze będą przedłużane". - Będziemy pomagać Polakom tak długo, jak sytuacja będzie tego wymagać - zapowiedział rzecznik PiS.

Czy posłowie PiS nie chcą jeździć po Polsce, ponieważ boją się pytań o drożyznę? - Absolutnie nie ma takich obaw. Nie uchylamy się przed trudnymi tematami - odpowiedział Radosław Fogiel. Dodał, że tylko w ostatni weekend kilkunastu polityków PiS miało po kilka spotkań w różnych miejscach. Zapowiedział również, że sam wkrótce wyruszy w objazd po swoim okręgu, "obejmującym dawne województwo radomskie".

Pytany przez prowadzącą o Szwecję i Finlandię, które dostały zielone światło ws. członkostwa w NATO, Gość Radia ZET odrzekł, że to "duża rzecz". - Widziałem już komentarze, że to jedno z ważniejszych wydarzeń XXI wieku z punktu widzenia światowej polityki i bezpieczeństwa - mówił Radosław Fogiel. Rzecznik PiS podkreślił, że Morze Bałtyckie staje się de facto morzem NATO-wskim. - To wielka zmiana dla Sojuszu i ogromna zmiana dla Polski i krajów naszego regionu – ocenia polityk.