Apel państwowej inspekcji. W tle śmiertelne zatrucia w Polsce

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaapelowała o zwrot środków ochrony roślin zawierających fosforek glinu i fosforowodór. Substancje są niezwykle niebezpieczne dla zdrowia, a ich niewłaściwe stosowanie doprowadziło do śmiertelnych zatruć, w tym dzieci.

"Środki ochrony roślin do fumigacji, które zostały nabyte bez stosownych uprawnień do zakupu lub stosowania, nie mogą być stosowane i nie powinny byćskładowane w nieprzystosowanych do tego miejscach" – czytamy w komunikacie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ponadto Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa ostrzega, że środki ochrony roślin do fumigacji, których opakowania zostały otwarte lub są rozszczelnione stanowią ryzyko wydobywania się z nich fosforowodoru i mogą stać się źródłem realnego zagrożenia utraty zdrowia i życia.

Nie wyrzucaj do śmieci. "Może doprowadzić do zatrucia"

"W żadnym wypadku środków ochrony roślin zawierających fosforek glinu nie należy wyrzucać do śmieci zmieszanych czy innych nieuprawnionych miejsc, gdyż może to doprowadzić do zatrucia przypadkowych osób" – informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zaleca się również, aby osoby, które dokonały zakupu środków ochrony roślin do fumigacji bez stosownych uprawnień, ewentualnie skontaktowały się niezwłocznie z dystrybutorem w celu ustalania bezpiecznego postępowania z tymi produktami, aby uniknąć kolejnych tragedii.

Fala śmiertelnych zatruć w Polsce. Nie żyją dzieci

6 listopada rano do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zgłosili się rodzice z 2,5-letnim synem z objawami zatrucia. Jeszcze tego samego dnia wieczorem dziecko zmarło. Lekarze powiadomili o sprawie prokuraturę.

– Na posesji znaleziono puste opakowanie po środku chemicznym do zwalczania gryzoni. Istnieje podejrzenie, że dziecko mogło zatruć się tą substancją – poinformował prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Wcześniej do podobnych tragedii dochodziło w innych miejscach w Polsce. Między innymi w okolicach Grodziska Wielkopolskiego, gdzie zmarła 3-letnia dziewczynka – w domu, w którym mieszkała, strażacy znaleźli preparat zwalczający gryzonie.

Z kolei nieopodal Tomaszowa Lubelskiego zmarł 2-letni chłopiec, który trafił do szpitala z objawami zatrucia. W piwnicy domu też miał być użyty środek na gryzonie.