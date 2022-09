PiS argumentuje, że głosowanie lokalne należy odsunąć, gdyż inaczej dojdzie do wielu kłopotów i utrudnień organizacyjnych związanych np. z naborem do komisji wyborczych, rozliczaniem kampanii czy przejrzystością wyborów. - Każdy ma swoje zdanie, ale odpowiedzialność w tej sprawie powinni wziąć na siebie politycy i parlament. Gdyby zrobić taki sondaż wśród osób organizujących wybory, ich wyniki byłyby zupełnie inne - argumentuje Radosław Fogiel, rzecznik PiS. Za zmianą daty głosowania jest szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. - Bez przesunięcia wyborów musimy mieć świadomość, że mogą być masowo kwestionowane. Każda najdrobniejsza nieprawidłowość będzie z pewnością podnoszona, a przy takim spiętrzeniu czynności do wykonania o błąd ludzki nietrudno - mówił ostatnio w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".