Republikanów dzieli stosunek do pomocy dla Ukrainy: lider republikańskiej mniejszości w Kongresie Kevin McCarthy nie chce "wypisywać dla niej czeków in blanco", a tradycyjni republikanie, jak Liz Cheney, są oburzeni i mają zamiar nadal wspierać Kijów - pisze w czwartek "The Hill".

McCarthy najprawdopodobniej zostanie przewodniczącym Izby Reprezentantów, jeśli republikanie wygrają wybory środka kadencji, które obędą się 8 listopada. Już teraz zapowiada "wyhamowanie dalszej pomocy dla Ukrainy", której - jego zdaniem - nie chce większość GOP, czyli Partii Republikańskiej. Reklama Wpływowy lider republikanów w Senacie Mitch McConnell, Liz Cheney i były wiceprezydent Mike Pence należą do tej tradycyjnej frakcji GOP, która uważa, że Stany Zjednoczone powinny postępować jak "globalny policjant" i nadal pomagać Ukraińcom - wyjaśnia w wywiadzie dla "The Hill" strateg republikanów Ford O'Connell. McCarthy mówi dokładnie to, co mówi republikańska baza w kwestii Ukrainy i Chin - zaznaczył O'Connell, dodając, że część Republikanów uważa, iż zajmowanie się Ukrainą i wydawanie na nią pieniędzy odwraca uwagę Waszyngtonu od najważniejszego wroga Ameryki, czyli Chin. Ukraina zabiega o kontakt ministrów, ale Izrael przekłada spotkania i rozmowy telefoniczne... Zobacz również Spięcia wśród Republikanów Reklama "The Hill" prognozuje, że dojdzie do zderzenia dwóch republikańskich frakcji, a republikanie mogą protestować przeciw angażowaniu większych środków na rzecz Ukrainy. Lider GOP w Senacie, McConnell, będzie walczył o kontynuowanie pomocy, ale "wsparcie republikanów w Izbie (Reprezentantów) dla Ukrainy ulega erozji, w miarę jak konflikt się przeciąga" - ostrzega gazeta. Jeśli McCarthy, który głosował przeciw ostatniemu pakietowi pomocowemu dla Kijowa, obejmie stanowisko przewodniczącego Izby Reprezentantów, to będzie miał bardzo duży wpływ na decyzje o ewentualnym dalszym wsparciu finansowym dla Kijowa - wyjaśnia "The Hill". W przyszłym roku, gdy trzeba będzie podejmować decyzje o kolejnych transzach pomocy dla Ukrainy dwa obozy republikańskie oraz McCarthy i McConnell "znajdą się na kursie kolizyjnym" - ocenia waszyngtoński dziennik. Olga Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję