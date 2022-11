W komunikacie na Facebooku Nikołenko napisał, że według mediów "Viktor Orban przyszedł na mecz piłkarski z szalikiem, na którym przedstawiono Węgry z częścią terytorium Ukrainy". Rzecznik dodał następnie: "szerzenie na Węgrzech idei rewizjonizmu nie sprzyja rozwojowi stosunków ukraińsko-węgierskich i nie jest zgodne z zasadami polityki europejskiej".

Do MSZ Ukrainy zaproszony zostanie ambasador węgierski, któremu przekażemy, że postępek Viktora Orbana jest nie do zaakceptowania. Oczekujemy oficjalnych przeprosin strony węgierskiej i zdementowania roszczeń do integralności terytorialnej Ukrainy - zapowiedział rzecznik MSZ w Kijowie.

"Viktor Orbán jak mniemam o szaliku o tym, że piłka nożna to nie polityka, nie dostrzegamy w niej czegoś, czego nie ma. Węgierska reprezentacja jest drużyną każdego Węgra, gdziekolwiek oni żyją" - napisał na TT dr politolog Dominik Héjj.