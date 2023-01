Reklama

W sondażu chadecka unia CDU/CSU uzyskała 27 proc., socjaldemokratyczna partia SPD ma 20 proc., Zieloni 17,5 proc., prawicowa AfD 15 proc., liberalna FDP 7,5 proc., a Lewica 5 proc. Z łącznym wynikiem 45 procent koalicja SPD/Zieloni/FDP nie uzyskałaby większości parlamentarnej.

Lambrecht na ostatnim miejscu

W rankingu polityków niemiecka minister obrony Christiane Lambrecht (SPD) spadła na 20 miejsce - ostatnie w rankingu, do czego przyczynił się zapewne kontrowersyjny filmik z sylwestra, w którym Lambrecht wysłała życzenia nagrane na tle petard w Berlinie, a w kontekście wojny na Ukrainie stwierdziła, że dla niej wiązała się ona z "wieloma spotkaniami ze wspaniałymi ludźmi".

Szef instytutu Insa Hermann Binkert skomentował: Christine Lambrecht jest pierwszą socjaldemokratką w historii, która znalazła się na ostatnim miejscu, odkąd robimy ten ranking. Do tej pory politycy AfD mieli na to abonament. Jej reputacja wydaje się być nie do naprawienia.

Ranking niemieckich polityków

Pierwsze trzy miejsca rankingu polityków zajęli w sondażu: premier Bawarii Markus Soeder (CSU), polityk Lewicy Sahra Wagenknecht i minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock (Zieloni).

Z Berlina Berenika Lemańczyk