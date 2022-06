Podczas spotkania z mieszkańcami Kaczyński powiedział, że za rządów PiS znacznie wzmocniono państwo w wielu obszarach. Wymieniał w tym kontekście m.in. zwiększenie dochodów państwa poprzez likwidację luki VAT-owskiej, a także szereg inwestycji np. w służbę zdrowia czy służby mundurowe. Wszędzie przeznaczyliśmy bardzo dużo nowych środków, wszędzie były podwyżki, wszędzie były środki na różnego rodzaju przedsięwzięcia modernizacyjne (...). Nasze państwo stało się nieporównanie bardziej wydajne i nieporównanie bardziej służebne wobec społeczeństwa, wobec Polaków, wobec naszego narodu - powiedział prezes PiS.

Reklama

My wiemy, że naród to jest ta wspólnota, która jest podstawą państwa i dla niej jest państwo, państwo jest sługą tej wspólnoty i państwo musi tę wspólnotę, można tutaj użyć określenia, obsługiwać pod każdym względem - mówił Kaczyński.

Wyjaśnił, że chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno w sferze zewnętrznej, czyli militarnej, energetycznej. To jest też - jak mówił - bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli walka z przestępczością, ale też bezpieczeństwo medyczne. Zaznaczył, że są plany dojścia do przeznaczania 7 proc. PKB na zdrowie. Prezes PiS dodał, że także oświata jest wzbogacana. Chociaż tutaj ten proces, jeżeli tyko ustabilizuje się sytuacja pieniężna musi być niewątpliwie wzmocniony. Ale oświata zaczyna służyć - to jest proces bardzo trudny, bo jest bardzo ostry sprzeciw - temu, co jest absolutnym warunkiem naszego powodzenia jako narodu, tzn. służyć temu, żeby budować patriotyzm - mówił Kaczyński. Polska młodzież i polskie społeczeństwo powinno być patriotyczne, to jest oczywiste - dodał.

Reklama

Kaczyński atakuje Niemcy

Reklama

Kaczyński odnosząc się do sytuacji politycznej w Europie, stwierdził, że teraz mówi się o narodzie europejskim. W ramach tego narodu europejskiego, którego nie ma, są takie narody, które mają inne prawa i są takie, które mają inne prawa, tzn. mniejsze. Nas niestety próbują zaliczyć do tych, które mają mniejsze prawa - powiedział Kaczyński.

Stwierdził, że unijne trybunały wskazują w wyrokach, że w Polsce nie można stosować rozwiązań znanych z innych krajów UE, bo my jesteśmy mniej dojrzali. Na przykład Niemcy mają wspaniałą tradycję demokratyczną, bo to chodzi właśnie o tradycję demokratyczną, można powiedzieć z Adolfem Hitlerem na czele - powiedział Kaczyński.

autor: Karol Kostrzewa, Tomasz Więcławski