Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniej wizyty we Włocławku zaznaczył, że do polityki powinny wrócić "reguły przyzwoitości, normalnego języka, kultury po prostu".

Słowa Leppera "sprawdziły się"

W parlamencie znalazłem się po raz pierwszy w 1989 roku. Różne rzeczy widziałem. Widziałem Samoobronę w akcji. Mimo wszystko, przy tym co jest teraz, to był naprawdę Wersal. To, o czym mówił śp. Andrzej Lepper, że nie będzie Wersalu, się niestety sprawdziło, ale nie z jego powodu, tylko z powodu tych, których mamy dzisiaj - podkreślił Kaczyński.

I Wersalu to może nie będzie, ale musimy doprowadzić do tego, że jakieś reguły przyzwoitości, normalnego języka, reguły kultury po prostu powróciły. To też jest nasz cel - podkreślił prezes PiS.

"Ja bym to badał"

Wskazał, że chciałbym doprowadzić do tego, żeby "powróciła prawda". Oczywiście ktoś się może z nami nie zgadzać. Ma lewicowe poglądy. Uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć: do godz. 5:30 byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą. Bo przecież lewica uważa, że tak powinno być i należy tego przestrzegać - powiedział Kaczyński.

Mój szef w pracy, czy nawet moja koleżanka i kolega powinni się zwracać (do mnie) w formie żeńskiej. Można mieć takie poglądy. Dziwne co prawda. Ja bym to badał, ale... można - dodał prezes PiS.

Uczestnicy spotkania zareagowali na te słowa śmiechem i nagrodzili Kaczyńskiego oklaskami.

"Nie można prowadzić polityki jak Tusk"

Można mieć poglądy bardzo liberalne. Można uważać, że powinniśmy prowadzić inną politykę zagraniczną. To wszystko jest dopuszczalne, ale czy w kampanii wyborczej można zapowiadać, że my zakażemy rozwodów, środków antykoncepcyjnych. Nie ma ku temu najmniejszych nawet podstaw - kontynuował prezes PiS.

A przywódca opozycji, można powiedzieć całej opozycji, co prawda niektórzy będą chcieli się z tym zgodzić, ale przywódcą całej opozycji jest Donald Tusk. Otóż on to wszystko mówi. No tak prowadzić kampanii politycznych jednak nie można. Nie można prowadzić też polityki na takiej zasadzie, że jednego dnia się chleb błogosławi (...), a za chwilę głosić, żeby aborcja była na życzenie - mówił Kaczyński.

Krótko mówią,c nie można aż tak bardzo oszukiwać. Ja wiem, że my nie stworzymy prawa, które tego zakaże, ale trzeba mimo wszystko o to zabiegać. Trzeba doprowadzić do tego, żeby nasze życie publiczne się radykalnie poprawiło - zauważył.

Koniec z "moherowymi beretami"

W opinii prezesa PiS trzeba dążyć i do takiej zmiany, bo "tylko wtedy wrócimy do normalności". Przywrócimy ten skromny, daleki od doskonałości, ale jednak istniejący dorobek życia publicznego tych pierwszych dziesięcioleci po '89 roku. Do 2005 roku były ekscesy z Samoobroną, ale to było nic w porównaniu z tym co się zaczęło wtedy, kiedy ci którzy mieli wygrać, czyli Platforma Obywatelska, wybory przegrali. Powstał inny rząd i ogłoszono w specyficzny sposób te "moherowe berety", że jedni Polacy mają prawo wybierać władzę, a inni nie mają prawa - przypomniał.

Słowa o "moherowych beretach" sprowadzały się do jednego. Wy zostaliście wybrani, ale nie przez tych, którzy mają prawo. Prawo mają tylko nasi wyborcy. To się musi raz na zawsze skończyć - dodał Jarosław Kaczyński.