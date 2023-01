Pół roku temu i obecnie na drugim miejscu wśród wpływowych w obozie rządzącym jest premier . W czerwcu 2022 r. mógł pochwalić się jednak wynikiem 56 proc., a dziś 26,5 proc. (jeśli chodzi o różnice wskazań między jednym a drugim badaniem w odniesieniu do reszty stawki, to efekt także tego, że poprzednio ankietowani byli proszeni o podanie do trzech osób). Tuż za premierem uplasował się lider Solidarnej Polski(prawie 23 proc.). Dalsze miejsca zajęli m.in. szef klubu PiS(7,5 proc.), wicepremier i szef MAPczy kolejny wicepremier i szef MON(obaj mają po ok. 5 proc. wskazań).