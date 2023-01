Jak wynika sondażu, PiS mogłoby liczyć na 34,4 procent poparcia, a to oznacza wynik o 2,1 punktów procentowych lepszy w stosunku do poprzedniego sondażu sprzed dwóch tygodni. Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 27,1 procent respondentów, co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. Na podium znalazłaby się Polska 2050 Szymona Hołowni, którą wskazało 9,7 procent ankietowanych (wzrost o 0,4 punktów procentowych).

Reklama

Kto jeszcze wszedłby do Sejmu?

Do Sejmu weszłaby też Lewica z wynikiem 8,4 proc. (wzrost o 0,4 punktów procentowych), Konfederacja, którą wskazało 6,5 procent uczestników badania (spadek o 0,4 punktów procentowych), a także PSL-Koalicja Polska z 6,2 proc. poparcia (wzrost o 0,3 punktów procentowych).

AgroUnia pod progiem wyborczym

Pod progiem wyborczym znalazłaby się AgroUnia, która cieszy się 0,2 procentowym poparciem wyborców (spadek o 1,18 pkt procentowych). 7,6 procent badanych nie potrafiło wskazać, na kogo odda swój głos w wyborach.

Reklama

Prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego przełożył wyniki sondażu na mandaty poselskie zgodnie z obowiązującą ordynacją. Według prof. Flisa: PiS uzyskałby 196 mandatów (o 6 więcej niż w poprzednim badaniu dla WP, KO - 150 mandatów (o 5 mniej), Polska 2050 - 41 mandatów (o 1 więcej), Lewica - 32 mandaty (tyle samo mandatów), Konfederacja - 21 mandatów (o 3 mniej), PSL-Koalicja Polska - 19 mandatów (o 1 więcej).

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 20-22 stycznia 2023 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.