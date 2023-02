W poniedziałek w mediach społecznościowych Platforma Obywatelska zamieściła wpis, w którym pyta, kim tak naprawdę dla Mateusza Morawieckiego jest Władimir Putin. Do wpisu dołączony został krótki film. "W grudniu 2021 roku błyszczał wśród przyjaciół Putina" - mówi o premierze lektor, podczas gdy na ekranie przewijają się zdjęcia m.in. ze spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego z ówczesną liderką francuskiej prawicy Marine Le Pen i prezydentem Węgier Wiktorem Orbanem z grudnia 2021 roku. Następnie pokazano zdjęcia tych polityków ściskających dłoń prezydenta Rosji. Widać też zdjęcie włoskiego polityka Matteo Salviniego w koszulce z wizerunkiem Putina.

"Być może uległ presji swego ojca" - kontynuuje lektor, a na ekranie pojawia się plansza z cytatami z wywiadów Kornela Morawieckiego. "Krym chciał być rosyjski", "Unia z Rosją mogłaby stworzyć lepszy świat". Następnie wypowiada się Kornel Morawiecki: "Ja uważam, że Polska powinna bardziej zwracać uwagę na polepszenie stosunków z Rosją" - mówi. Następnie pokazano premiera Morawieckiego mówiącego, że "Polska jest gotowa do odmrażania, poprawiania relacji z rosyjsko-polskich". "Czemu rząd PiS wprowadził rekordową ilość węgla z Rosji? Czemu Obajtek nadal kupuje tam ropę? Czemu oddaliście Lotos kolegom Putina? Panie Morawiecki, kim jest dla pana Putin?" - pyta lektor. Na ekranie pojawia się w tym czasie informacja, że w styczniu Polska była największym w UE importerem ropy z Rosji. Film kończy się logo PiS w czerwono-biało-niebieskie barwach, które łączą się we flagę rosyjską.

Na wpis zareagował w mediach społecznościowych m.in. wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. - Platforma bardzo starała się znaleźć jakąś prorosyjską wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego. I znaleźli – tylko że cytowane słowa o poprawianiu relacji z Rosją to słowa... Donalda Tuska - napisał. - Zobaczcie, jak oni kłamią. To jest po prostu niesamowite. Platforma próbowała znaleźć jakiś prorosyjski cytat premiera Morawieckiego. I znaleźli prorosyjski cytat. Tylko nie premiera Morawieckiego, a Donalda Tuska. Zobaczcie sami - powiedział Jabłoński na nagraniu dołączonym do wpisu.

Po czym pokazał nagranie, na którym szef rządu mówi: "Donald Tusk był z wizytą u prezydenta Putina. I wtedy właśnie równo 15 lat temu powiedział, że Polska jest gotowa do odmrażania, poprawiania relacji z rosyjsko-polskich" - powiedział premier. - Nie można tym ludziom ufać. Nie można wierzyć w ani jedno słowo - stwierdził Jabłoński.

Bochenek we wtorek w Polskim Radiu 24 odnosząc się do tej sprawy zauważył, że spot został już usunięty, jednak zaznaczył, że oczekiwałby również że politycy PO "przeproszą rząd, pana premiera Morawieckiego, za to, że przypisano mu słowa których w życiu nie wypowiedział". "On tylko cytował szefa PO Donalda Tuska" - podkreślił.

Rzecznik PiS powiedział, że w jego ocenie politycy PO "nie mając argumentów posługują się kłamstwem i to nie pierwszy raz.

