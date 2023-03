Rozważamy wszystkie scenariusze. Najbardziej bliski jest ten, że startujemy sami. Drugi scenariusz – szersza formuła. Ostatni – mało prawdopodobny, ale także leży na stole, że idziemy jedną, wspólną listą – ocenia Zgorzelski.

PSL i Polska 2050 razem do wyborów?

Polityk został zapytany, po co PSL koalicja z Szymonem Hołownią, "skoro z niego taki rolnik, jak z wieprzowiny warzywo". PSL to nie jest związek zawodowy rolników. Oczywiście sprawy rolnicze są nam bardzo bliskie, sprawy kraju za wielkim miastem są nam bardzo bliskie, ale nie można nas zaszufladkować do tego tylko segmentu – twierdzi polityk.

PSL i Polska 2050 jedną partią? Tego nie wykluczam, ale w ogóle nie ma takiego pomysłu. Jeśli w ogóle miałoby dojść do czegoś takiego, to z pewnością nie teraz – mówi polityk. Jeśli 15 proc. ten projekt jest w stanie dziś wziąć, to daję gwarancję, że wraz z PO i Lewicą wygrywamy i rządzimy w kraju, robimy porządek – stwierdza.