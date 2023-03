Reklama

Współprzewodniczący Zielonych Urszula Zielińska i Przemysław Słowik, a także dwoje pozostałych (poza Zielińską) posłów Zielonych Małgorzata Tracz i Tomasz Aniśko wystąpili w środę w Sejmie na wspólnej konferencji prasowej w Sejmie z posłanką Klaudią Jachirą, ogłaszając przystąpienie tej ostatniej do Zielonych. O takim zamiarze Jachiry PAP informowała w niedzielę.

Partia otwarta i przyjazna kobietom

Dziś jest 8 marca, Dzień Kobiet i z tego powodu chcemy się z państwem podzielić bardzo dobrą wiadomością - szeregi posłów i posłanek Zielonych w polskim parlamencie zasila dziś posłanka Klaudia Jachira, jedna z najbardziej aktywnych i wyrazistych posłanek w tej kadencji, która od 2019 r. walczy również o prawa kobiet - powiedziała posłanka Zielińska.

Zieloni to jest partia otwarta i przyjazna kobietom, my dzisiaj w niewielkiej jeszcze reprezentacji parlamentarnej mamy już 75 procent kobiet i dalej rośniemy - dodała.

Symboliczne przystąpienie w Dzień Kobiet

Jachira podziękowała za to, że jej "oficjalne przystąpienie do Zielonych przypada symbolicznie w Dzień Kobiet". Tak naprawdę moje dzisiejsze przystąpienie do Zielonych to naturalna konsekwencja naszej wspólnej drogi. Od trzech i pół roku współpracuję bardzo blisko z Zielonymi - zaznaczyła.

Zwróciła uwagę, że ona i Małgorzata Tracz pochodzą z tego samego osiedla we Wrocławiu, a z Urszulą Zielińską jest w jednym okręgu wyborczym w Warszawie i wielokrotnie podejmowała z nią wspólne akcje, np. pomagając demonstrującym na ulicach podczas ich "nielegalnych zatrzymań", czy otwierając biuro poselskie na granicy polsko-białoruskiej.

Niestety służby uniemożliwiały nam wstęp do tego biura, ale czuliśmy, że nie możemy lokalnej społeczności w tak trudnym momencie zostawiać samej, więc uznaliśmy, że trzeba biuro w czasie trwania tej patostrefy prowadzić - powiedziała Jachira.

Wspólne wartości z Zielonymi

Podkreśliła, że z Zielonymi łączą ją wspólne wartości. Łączy mnie chęć życia w otwartej, demokratycznej Polsce, gdzie każdy może kochać, mówić to, na co ma ochotę, gdzie wszyscy chcemy wreszcie przejść na zieloną stronę mocy"- powiedziała Jachira.

Dodała, że tak jak Zieloni postrzega potrzebę walkę o klimat czy o prawa zwierząt. A także, co bardzo ważne w Dniu Kobiet, walczymy o pełnie naszych praw. Nie chodzi nam o symboliczny kwiatek, rajstopy czy czekoladkę, ale chodzi nam o pełnię naszych praw - zaznaczyła nowa posłanka Zielonych.

Wspólnie jesteśmy silniejsi, wspólnie możemy więcej - dodał współprzewodniczący Zielonych Przemysław Słowik. Zielonych jest miejsce dla każdej i każdego, kto podziela nasze wspólne wartości - dodał.

Koszulka Zielonych w prezencie

Na zakończenie konferencji Jachira dostała w prezencie koszulkę Zielonych. Zieloni, podobnie jak Klaudia Jachira, należą do klubu Koalicji Obywatelskiej.

Autorzy: Piotr Śmiłowicz, Grzegorz Bruszewski