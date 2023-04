Szef rządu podkreślił w podcaście, że Rodzina 500+ to przełomowy program, który zdjął z barków polskich rodzin ogromny ciężar i pozwolił odważniej myśleć o przyszłości.

Morawiecki: Polska pod rządami PiS przestała być "państwem z kartonu"

Według Eurostatu, w 2009 r. ponad 30 proc. polskich dzieci było zagrożonych ubóstwem, Polska znajdowała się na 22. pozycji w UE. Według raportu z 2020 r. ten odsetek wyniósł 17 proc. i zajęliśmy w tym samym rankingu nie 22., a 6. miejsce, m.in. przed Niemcami, Szwecją, Francją, Hiszpanią, czy Włochami - wskazał Morawiecki.

Jak mówił, poprawa pokrywa się w czasie z wprowadzeniem programów społecznych przez rząd PiS.Od zwycięskiej kampanii wyborczej w 2015 r. w centrum naszej polityki niezmiennie znajduje się rodzina i to nie jest pusty frazes - oświadczył premier. Jego zdaniem, Polska pod rządami PiS "przestała być państwem z kartonu", zaś uruchomienie programu 500+ było możliwe dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i prawa gospodarczego.

"Politycy PO nie dorośli do polityki socjalnej"

Dziś nasi konkurenci próbują papugować naszą ofertę polityczno-społeczną. Jednocześnie, mówiąc o naszych wyborcach i potencjalnych wyborcach okazują im lekceważenie, a nawet pogardę, mówiąc o niewykształconych, biednych ludziach z prowincji. Nawet nie przejdzie im przez myśl, jak bardzo mogą się mylić. Pewnie nigdy niektórym z nich nie przyszło do głowy, że to nie jest wstyd być biednym, ale że powodem do wstydu jest pozwalanie na biedę - powiedział Morawiecki.

Jego zdaniem politycy PO nie dorośli do zaakceptowania wagi polityki socjalnej. "Każdy z wyborczych asów naszych oponentów jest próbą licytacji i reakcją na programy naszego rządu" - ocenił Morawiecki. Jako przykład podał propozycje tanich kredytów mieszkaniowych, czy dodatku dla matek na wsparcie powrotu do pracy.