W poniedziałek z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego odbyło się spotkanie struktur partyjnych. To było takie koordynacyjne, motywacyjne spotkanie dla struktur. Podsumowaliśmy dotychczasowe działania prekampanijne oraz przedstawiono plany na najbliższe tygodnie - powiedział PAP rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek.

Reklama

Sekretarz Generalny PiS, który odpowiada za nadzór nad strukturami powiedział, że "odprawa" z szefami 94. okręgów partyjnych dotyczyła podsumowania pierwszego okresu prekampanijnego. Dotychczasowych spotkań, dyskusji z Polakami o programie w ramach akcji +Przyszłość to Polska+, a także wskazania kolejnych zadań, które są przed nami w najbliższym czasie - relacjonował Sobolewski.

Zaznaczył, że "było to spotkanie organizacyjne, ale też mobilizacyjne".

Reklama

Prezes Kaczyński podczas spotkania podkreślał, że w tej chwili największym wrogiem dla Prawa i Sprawiedliwości jest Prawo i Sprawiedliwość, więc jeśli sami sobie nie podstawimy nogi, będziemy działać tak jak do tej pory, to jest szansa by zdobyć po raz kolejny mandat zaufania od społeczeństwa - powiedział polityk PiS.

Sobolewski zapowiedział jednocześnie, że po Świętach Wielkanocnych będą odbywały się kolejne spotkania, debaty i dyskusje o programie i będą one dotyczyły m.in. rolnictwa. Jak dobrze wiemy są tu problemy, ale takie, które można rozwiązać i będziemy je rozwiązywać - zapewnił.

Zapowiedział też, że podsumowaniem tych spotkań będzie konwencja programowa, która odbędzie się jeszcze w tym półroczu. "Planujemy przedstawienie tego podsumowania, programu PiS na wybory najpóźniej w połowie czerwca na konwencji programowej. To będzie takie podsumowanie tego okresu prekampanii, bo w okresie wakacyjnym zacznie się już prawdziwa kampania" - oświadczył Sobolewski.

Wybory - kiedy się odbędą?

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2023 r. Zgodnie z przepisami prawa wyborczego możliwe są cztery terminy tegorocznych wyborów parlamentarnych: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada.

autor: Rafał Białkowski