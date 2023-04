Prezes PiS Jarosław Kaczyński zamieścił w sobotę rano na Twitterze film z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych.

Życzenia świąteczne od Jarosława Kaczyńskiego

"Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, święta ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa, święta Odkupienia, Święta, które są pamiątką najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości. Najważniejszego dla chrześcijan, dla katolików, ale najważniejszego także dla tych wszystkich, którzy rozumieją sens dziejów rodu ludzkiego. To święto jest ważne dla każdego indywidualnie, odnosi się do tej najistotniejszej perspektywy naszego życia, perspektywy zbawienia. Ale jest ważne także dla rodzin, rodzina Bogiem silna, tak mówił św. Jan Paweł II. I jest ważne dla narodu, dla naszej wspólnoty. Dla jej siły, dla jej zwartości, i co za tym idzie, dla jej przyszłości" - powiedział Kaczyński.

"Wszystkim Polakom, każdej polskiej rodzinie i każdemu indywidualnie chciałbym życzyć dobrych, szczęśliwych, błogosławionych świąt i chciałbym życzyć, by wszystkie marzenia państwa się spełniały, a przede wszystkim to marzenie o pokoju, spokoju, o rozwoju naszego kraju, o naszym umocnieniu we wszystkich wymiarach. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego" - dodał prezes PiS.